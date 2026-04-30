不配息策略受青睞 009816上市不到三個月 規模登千億元

全台首檔不配息再投入的台股ETF凱基台灣 TOP 50 ETF基金（009816）自今年2月掛牌後，持續受到投資人青睞，上市後不到3個月，資產總規模即突破千億元。受惠於CSP大廠持續投入AI基礎建設，美股S&P500 指數與台灣加權指數雙雙於4月中下旬創下歷史新高，市場看好台廠供應鏈後市，009816也持續受到青睞。

凱基台灣 TOP 50 ETF研究團隊表示，隨著推理型 AI 與 Agentic AI（AI 代理）應用逐步落地，AI 不再僅止於生成內容，而是開始承擔決策、行動與跨系統協作能力的任務型角色，實際導入企業營運流程與雲端服務架構之中。此一轉變使算力需求由「一次性訓練」擴展為「長時間、高頻率的推理與即時運算」，進一步推升對先進運算資源的需求。在此趨勢下，GPU、高效能網路設備與高頻寬記憶體（HBM）等台廠供應鏈的訂單需求有望再提升。

根據最新數據，市場普遍預估台灣2026年GDP的成長率將達6.6%、主計處的預估數則已上修至7.7%。AI需求持續突破傳統淡旺季規律，帶動出口可望維持高檔，台廠有望繳出淡季不淡的成績單。雖因去年基期墊高，加上短期中東局勢仍存在不確定性，可能對全球通膨與市場需求造成影響，但就中長期而言，人工智慧及半導體仍是台灣出口成長的核心動能，經濟韌性與成長潛力可期。

凱基台灣 TOP 50不僅已躋身ETF千億規模俱樂部，截至3月底，受益人數更已突破74萬人。隨科技大廠公布優於市場期待的財報、今年3月台灣出口額也以801.8億美元創下歷史新高、年增率高達61.8%。想要追求台股成長紅利，凱基台灣 TOP 50（009816）不僅聚焦台股50強，選股條件更加入企業近四季稅後純益總和大於0的機制，不讓市值大但其實並未賺錢的「虛胖企業」入選投資組合，可望追求更好的報酬表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。