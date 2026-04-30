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統一00988A 股價飛越17元 創歷史新高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
受惠AI主流股強勁動能與聯準會按兵不動，主動型ETF00988A逆勢創下17.04元歷史新高，經理人看好中美會談前股市有望震盪向上。本報系資料照
受惠AI主流股強勁動能與聯準會按兵不動，主動型ETF00988A逆勢創下17.04元歷史新高，經理人看好中美會談前股市有望震盪向上。本報系資料照

台股30日開高收低，不過受到美國聯準會（Fed）利率決議按兵不動、符合市場預期，加上費城半導體指數上漲2.3%，主動統一全球創新（00988A）逆勢上揚，股價飛越17元創下歷史新高，終場上漲3.1%，收在17.04元，漲幅居海外股票ETF之冠。

根據統一官網，00988A成分股中，第一大持股是光通訊龍頭LUMENTUM，受AI驅動需求強勁，美國超大規模資料中心業者對光學元件的需求加速成長，訂單將一路滿載至2028年。

第二大是高頻記憶體大廠SanDisk，第三大則是甫公布亮麗財報並調高財測的燃料電池大廠Bloom Energy。第四、五大持股分別是聯發科、日本PCB領導廠商Meiko Electronics（名幸電子），可以看出00988A布局都是最夯AI主流股，成為股價強勁的推進器。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，中東戰爭對股市的影響有望趨於鈍化，回歸基本面，基金投資主軸仍是AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈。短期關注目前預定5月中舉行的中美會談是否會改期，若時程無變化，在中美會談前股市震盪向上的機率大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 美國 台股 00988A統一全球創新主動式ETF 光通訊 費城半導體 美國聯準會

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