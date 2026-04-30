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把握00981A甜蜜期？「瑤池金母」操盤太神…分析師：主動型ETF就是買經理人

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師指出買主動型ETF00981A的核心在於經理人操盤實力，但也示警當基金規模過大時，將受限流動性被迫買回大型權值股，最終績效恐趨向0050。圖／聯合報系資料照片
分析師指出買主動型ETF00981A的核心在於經理人操盤實力，但也示警當基金規模過大時，將受限流動性被迫買回大型權值股，最終績效恐趨向0050。圖／聯合報系資料照片

分析師林睿閎在影音內容中表示，近期主動式ETF主動統一台股增長（00981A）非常熱門，許多持有元大台灣50（0050）的投資人抱怨績效不如00981A，也讓被網友封為「瑤池金母」的經理人陳釧瑤備受討論。

林睿閎指出，投資主動式ETF其實不用看持股明細，沒有意義，因為成分股時常換，也不用管發行券商，買主動式ETF的核心就是「選人」，投資人只要跟著自己認可的最強經理人走即可。

他表示，陳釧瑤過去的操盤績效一直都不錯，市場上確實有這類厲害的操盤手，如同過去安聯也曾有績效突飛猛進的經理人（後來已退休）。因此他建議，看準經理人後，他買什麼、操盤什麼，投資人跟著買就對了。

不過林睿閎也特別點出主動式ETF有一個致命的缺點，就是「規模限制」。

他分析，當基金規模從100億成長到200億或400億時還算可以應付，但若持續膨脹到800億甚至更大時，操盤就會變得非常困難。

他以具備TGV鑽孔設備題材的鈦昇（8027）為例，若經理人看好該公司想買進，在資金龐大的情況下，買個10%可能就把整間公司買下來了；若只買1%或0.1%，不僅面臨無法靈活進出的流動性問題，對整體基金績效而言也像「小螞蟻」般毫無貢獻。

林睿閎進一步說明，當面臨這類資金去化的難題時，經理人只能乾脆不買中小型股，被迫回到市場去買台積電（2330）或聯發科（2454）等大型權值股。因此他強調，主動式ETF在規模從小變大的過程中會有一段「甜蜜期」，就像現在的00981A因為經理人操盤實力強而繳出優異的報酬率；但隨著資金大量湧入，過去強勢的主動式ETF最後的報酬率恐會逐漸趨向大盤型的0050。

林睿閎總結指出，主動式ETF並非不能買，但最好選擇在它規模還沒那麼大的時候進場，因為一旦規模過大，買主動式ETF的長線表現就會跟買0050一模一樣。

◎獲 分析師林睿閎 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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