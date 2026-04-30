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該賣0050換00981A嗎？分析師示警「規模甜蜜期」揭密主動型ETF致命傷

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師指出0050具自動汰換機制為長線首選，而00981A雖逢規模甜蜜期績效大勝大盤，但未來恐面臨規模膨脹而被同化為0050的隱憂。中央社
分析師指出0050具自動汰換機制為長線首選，而00981A雖逢規模甜蜜期績效大勝大盤，但未來恐面臨規模膨脹而被同化為0050的隱憂。中央社

分析師林睿閎與劉育綸近期在節目中針對投資人手上ETF該不該賣？及是否該轉換至近期熱門的主動式ETF主動統一台股增長（00981A）進行深入探討。

林睿閎將市面上的ETF分為四大類，並針對各自的優缺點給出實質的布局建議：

主題型與高股息ETF的隱藏致命傷

林睿閎建議盡量避免重壓或將其視為資產增值首選。

他指出主題型ETF缺乏分散風險機制且容易讓投資人買在族群最高點；而高股息ETF則偏向放棄成長的投資策略，在遇到大盤崩跌時同樣會下跌，但多頭上漲時卻漲得比大盤少，因此較適合已經累積一定資產且需要每月現金流的投資人。

0050長線首選！自動汰換機制成最強護城河

林睿閎極力推薦元大台灣50（0050）為長期投資首選。

他指出0050具備管理費低、分散風險至各族群以及不隨意追高等優勢。

其中最核心的價值在於擁有自動汰換機制，能確保成分股始終維持在台股市值前50大的優質企業，等同於自動幫投資人過濾並停損表現衰退的公司。

針對市場質疑0050中台積電占比高達60%恐有不夠分散的疑慮，林睿閎解釋，這正是因為台積電持續強勢成長才導致市值權重不斷放大，若未來台積電成長動能轉弱，其比例自然會隨機制自動下降，因此不構成扣分問題。

主動型ETF就是買人！靈活操盤狠甩大盤

談及近期績效大幅領先0050的主動型ETF00981A，林睿閎直言主動式ETF的投資核心就是選人，投資人買進等同於完全跟隨經理人陳傳堯的操盤實力與選股邏輯。

他指出00981A今年以來能繳出極佳的報酬率，關鍵在於目前基金規模約在200億元上下，正好處於能靈活操盤的甜蜜期。

在此規模階段，經理人能敏銳捕捉如鈦昇等具備先進封裝題材的中小型飆股，進而獲取遠超大盤的超額報酬，這是受限於市值加權規則的大盤型ETF難以做到的靈活度。

規模暴增反成致命傷！被迫回頭擁抱大型股

不過林睿閎也特別點出主動式ETF未來難以避免的致命傷，也就是規模限制。

他分析指出，隨著績效亮眼吸引資金湧入，當00981A的資金規模持續膨脹至數百億甚至千億時，龐大的資金體量將難以隨意進出中小型股，否則極易面臨嚴重的滑價與流動性問題。

在龐大資金必須去化的壓力下，經理人最終只能被迫回頭買進台積電或聯發科等大型權值股。

劉育綸也以去年績效極佳的美國ARK方舟基金為例，說明資金規模過大必定會限制操盤彈性，因此當主動式ETF規模大到一定程度時，其長期報酬走勢最終往往會逐漸趨近並同化於0050。

矽晶圓與特用化學品不怕斷貨 低檔布局良機現

針對近期台股盤面呈現的拉積盤現象，林睿閎分析中小型股的回檔反而是極佳的布局良機。

他點名看好矽晶圓族群如環球晶，以及受惠先進製程推進導致需求大增的特化材料族群，強調這些特用化學品具備不怕斷貨且營收穩定成長的特性，目前股價位階相對便宜且基本面佳，是投資人後續可以持續關注的重點板塊。

◎獲 林睿閎分析師 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 規模 ETF 市值型

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