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信貸百萬買0050！他暴賺80萬湊齊買房頭期…網驚：倖存者偏差

聯合新聞網／ 綜合報導
網友受丁特啟發靠定期定額與信貸加碼0050成功賺到買房頭期款，引發網友針對投資紀律與信貸高風險的兩極熱議。圖／本報資料照片
網友受丁特啟發靠定期定額與信貸加碼0050成功賺到買房頭期款，引發網友針對投資紀律與信貸高風險的兩極熱議。圖／本報資料照片

一名網友分享自己的元大台灣50（0050）投資故事，表示自己2021年因看到丁特談到「有能力全額買房，也應該善用房貸，把資金留在股市滾大」，因此開始理解有錢人運用資產的方式，隔天就跑去開戶買0050。

從月薪4萬、每月只能投入1萬元開始，到現在固定投入5萬元，甚至辦了信貸加碼，幾年下來累積獲利已能負擔房子頭期款，引發大量討論。

原PO表示，最早只是定期定額投入0050，後來隨著換工作、薪資成長，投入金額也從每月1萬、2萬一路增加到5萬元；疫情期間，他甚至辦了100萬信貸分批投入市場，去年11月因帳上獲利已達80萬，認為自己還能承擔風險，又再加碼約60萬信貸。

他回憶，當年0050在130元時，曾和學長說要開始買，卻被笑「都這麼高了還要買？」如今回頭看，反而慶幸自己有持續堅持，也認為「投資最好的時間是十年前，其次，就是現在。」

不少人認為，真正厲害的不是報酬率，而是長期穩定投入的紀律，「好好感謝丁特以外 也好好感謝自己」、「能穩定投入也是很有毅力！恭喜」、「穩定投資真的好重要 恭喜你」、「恭喜你，我覺得是你應得的，持續堅持的成果」。

但也有不少人認為，信貸買股票本質上風險極高，這只是剛好搭上多頭行情「你滿幸運的 如果股市不一樣 你信貸會死很難看」、「貸款買股票 只能說你很勇」、「這就是標準的幸存者偏差發言」、「運氣好就趕快解套吧 不是每一次的波段都那麼幸運」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 頭期款

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