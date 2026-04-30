快訊

反共青年變極端保守派？匈牙利的民主豪賭故事

警假辦案騙6女拍照合成裸照僅調職挨批 高警局：「害群之馬」已免職

藍營陷軍購之亂…鄭麗文急電化解季麟連爭議 韓國瑜自嘲「打來開除我？」

聽新聞
0:00 / 0:00

績效穩居前四分之一！009803防守與爆發通吃秘訣…擊敗眾多同類ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
針對台股近期劇烈震盪，玉山投信推薦兼具龍頭與成長股優勢的市值型ETF009803，其過去一年績效穩居前段班，建議投資人可趁大盤拉回時伺機布局。記者林俊良／攝影
針對台股近期劇烈震盪，玉山投信推薦兼具龍頭與成長股優勢的市值型ETF009803，其過去一年績效穩居前段班，建議投資人可趁大盤拉回時伺機布局。記者林俊良／攝影

今年台股根本像坐雲霄飛車，上沖下洗的劇烈波動讓不少股民心驚膽跳！

不過，每當遇到大盤拉回，往往也是進場撿便宜的好時機，只是許多人雖然想上車，卻不知道該挑哪檔標的下手；對此，玉山投信近期透過影音給出解答，特別點名推薦市值型ETF玉山市值動能50（009803）。

影片中指出，009803的追蹤指數可不只是單純挑選大市值的龍頭股而已，它除顱幫投資人緊緊鎖住台股的穩健核心，還特別納入具備未來長大潛力的成長股，等於把穩健防守與爆發成長的機會一次通通掌握。

攤開績效成績單來看，009803過去一年的漲幅高達67%（結算至3月31日，至今不含息漲幅已達113％），而且不管是拉出近三個月、半年還是今年以來的績效排行，它在63檔同類型的ETF大軍中，通通穩坐前四分之一的優等生寶座，表現可以說是相當亮眼。

對於還在股海裡尋找台股靠山的投資人，玉山投信建議，不妨趁著股市拉回震盪的時候趕快布局009803。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803玉山市值動能50 ETF 市值型 季配息

延伸閱讀

小資族別買0056？買0050不如直接買台積電（2330）…陳重銘揭ETF致命傷

台積電（2330）早賣少賺2700萬！散戶集體懊悔：抱得住比買得到更難

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

00981A狂噴160％碾壓0050…超馬芭樂揭「12％拖油瓶」：被動選股拖累爆發力

相關新聞

績效穩居前四分之一！009803防守與爆發通吃秘訣…擊敗眾多同類ETF

玉山市值動能50（009803）ETF近一年漲幅高達67%，在63檔同類ETF中表現優異，穩居前四分之一。玉山投信推薦此ETF，強調它兼具防守與成長潛力，是投資人布局的理想選擇。

00981A狂噴160％碾壓0050…超馬芭樂揭「12％拖油瓶」：被動選股拖累爆發力

主動式ETF的表現令人矚目，標榜經理人操盤的00981A在不到一年內狂飆160%，明顯領先傳統被動ETF如0050。專家指出，0050的績效受限於市值加權，傳統防禦型股成為拖油瓶，主動式ETF則可以靈

富邦金喊上100元！網吵翻「存金融股vsETF」直指成長性有限

台股多頭延續之際，金融股再度成為投資人關注標的。有網友在PTT發文看好富邦金（2881），認為其長期報酬與資產運用效率優於同業，加上台股大多頭環境，有望推升金融股獲利，甚至預期股價挑戰100元。

瑤池金母發威！00981A盤中漲贏大盤與0050…網笑：前幾天是倒車接人

主動統一台股增長（00981A）今日漲幅達1.26%超越大盤與0050，股價升至28.09元，成為市場亮點。該ETF經理人被稱為「瑤池金母」，其選股能力受到投資人肯定。前幾天的微幅落後被網友解讀為「倒

小資族別買0056？買0050不如直接買台積電（2330）…陳重銘揭ETF致命傷

財經專家陳重銘建議小資族避免購買0056，指出其長期報酬率偏低。他提到0050因台積電權重過高表現易被綁架，甚至不如直接購買台積電。陳重銘還建議年輕投資者以主動型ETF追求資本利得，而年長族群應選擇平

指數型ETF 規模稱冠

台灣投資人瘋配息，過去幾年在ETF市場中，台股高息ETF類型扮演舉足輕重的角色，然隨著台股搭上AI特快車，如今買盤也更加看重台股中長期的資本利得成長潛力，相關ETF買氣熱度節節攀升，也牽動ETF類型版

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。