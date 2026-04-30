績效穩居前四分之一！009803防守與爆發通吃秘訣…擊敗眾多同類ETF

今年台股根本像坐雲霄飛車，上沖下洗的劇烈波動讓不少股民心驚膽跳！

不過，每當遇到大盤拉回，往往也是進場撿便宜的好時機，只是許多人雖然想上車，卻不知道該挑哪檔標的下手；對此，玉山投信近期透過影音給出解答，特別點名推薦市值型ETF玉山市值動能50（009803）。

影片中指出，009803的追蹤指數可不只是單純挑選大市值的龍頭股而已，它除顱幫投資人緊緊鎖住台股的穩健核心，還特別納入具備未來長大潛力的成長股，等於把穩健防守與爆發成長的機會一次通通掌握。

攤開績效成績單來看，009803過去一年的漲幅高達67%（結算至3月31日，至今不含息漲幅已達113％），而且不管是拉出近三個月、半年還是今年以來的績效排行，它在63檔同類型的ETF大軍中，通通穩坐前四分之一的優等生寶座，表現可以說是相當亮眼。

對於還在股海裡尋找台股靠山的投資人，玉山投信建議，不妨趁著股市拉回震盪的時候趕快布局009803。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。