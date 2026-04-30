00981A狂噴160％碾壓0050…超馬芭樂揭「12％拖油瓶」：被動選股拖累爆發力

＊原文發文時間為4月25日

台灣投資人熱愛存股，說到台股ETF的「神主牌」，絕對非元大台灣50（0050）莫屬。長期以來，「無腦買 0050、打敗大盤」幾乎成了市場的鐵律。然而，就在台股狂奔、準備挑戰4萬點大關的資金浪潮下，這個神話似乎正在被打破。

近期盤面上最亮眼的，莫過於標榜經理人操盤的「主動式 ETF」。攤開今年的成績單，14檔主動式ETF全數繳出雙位數的驚人漲幅；其中最具話題性的主動統一台股增長（00981A），掛牌不到一年更狂噴了160%，績效狠狠碾壓0050與台股大盤！

到底主動式 ETF 憑什麼這麼狂？把資金重壓0050真的最聰明嗎？擁有20多年資歷的資深操盤手王仲麟（超馬芭樂）在《股民想知道》節目中，一語道破了被動式 ETF 隱藏的「致命傷」。

靈魂拷問：買台積電還是買中鋼？

要搞懂主動與被動 ETF 的績效差異，王仲麟先拋出了一個極度殘酷卻真實的靈魂拷問：

「假設今天給你一筆資金，你只能選兩檔股票投資：一檔是準備上看3,000元的台積電，另一檔是中鋼，你會選哪一個？」

毫無懸念，所有人一定秒選台積電。 王仲麟接著問：「那如果把中鋼換成中華電信呢？你要台積電還是中華電信？」

答案依然是台積電。為什麼？「因為中華電信配息雖穩，但台積電的成長力道與資產增值空間，是你肉眼可見的！」王仲麟一針見血地指出，投資人進入股市最核心的渴望就是「資產增值（賺價差）」，而這正是被動型市值ETF（如0050）在大多頭行情的最大軟肋。

揭密0050績效被拖累的「12% 拖油瓶」

0050的選股邏輯是「市值加權」，這意味著只要公司的市值夠大，管它未來有沒有爆發性成長，通通都得無條件納入成分股。

攤開0050的持股名單，除了佔比近六成的台積電外，還包含了大量的傳統產業（如台塑、南亞、中鋼）、金融股以及電信股。這些被王仲麟戲稱為「上色區塊」的防禦型標的，合計比重高達約12%。

「不是說中鋼、台塑不好，也不是金融、電信股不好，而是它們在股價成長的動力上，相對就是比較弱。」王仲麟坦言，這12%的資金配置在領息上或許表現不錯，但如果你追求的是極致的「資本利得」與資產翻倍，這12%毫無疑問成了拖累整體股價爆發力的「拖油瓶」。

狂噴160%的秘密：主動式ETF「哪裡會漲買哪裡」

反觀打敗大盤的主動式ETF（以00981A為例），它徹底甩開了「市值」的被動枷鎖。

王仲麟分析，這類主動式ETF對台積電的持股比重通常不高（可能不到10%），那剩下的九成資金去哪了？答案是：「哪裡會漲，就買哪裡！」

因為沒有被動追蹤指數的限制，經理人可以靈活抓緊類股輪動與市場題材。台達電會漲買台達電、台光電會漲買台光電、金像電會漲買金像電，甚至毫不手軟地布局千金股與萬金股。

在股市資金充沛、行情增溫的過程中，主動型ETF幾乎將100%的子彈全都集中在「最具爆發力」的科技強勢股上，完全剔除傳統防禦型類股的牽絆。這就是為什麼它們能在不到一年的時間裡，創造出160%驚人績效的核心秘密。

存股族該轉向嗎？老手給出實戰建議

那麼，面對績效如此香的主動式ETF，投資人適合拿來「定期定額、長期存股」嗎？

王仲麟給出了肯定的答案：「非常適合，特別是針對想要追求『資本利得』、資產快速成長的投資人。」如果你希望本金能以最快速度翻倍，鎖定以台股科技股為主的主動式ETF，爆發動能絕對比大盤型ETF來得強勁。

不過，身為實戰專家的他也特別提醒，別陷入「死抱不放」的迷思。

再好的標的、再強的ETF，股價依然會隨市場震盪。最聰明的做法是：在持續存股的過程中，懂得搭配「見好就收」的策略。 在相對高點將部分獲利落袋為安，把紙上富貴換成真金白銀，等市場修正時，你才有更龐大的資金能「逢低加碼」，讓財富雪球越滾越大！

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