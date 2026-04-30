瑤池金母發威！00981A盤中漲贏大盤與0050…網笑：前幾天是倒車接人

台股今日盤中呈現溫和走揚格局，加權指數9點45分左右上漲約0.40%，來到39460.11點附近，而國民ETF元大台灣50（0050）漲幅則落在0.28%左右。

不過在一片溫和漲勢中，主動統一台股增長（00981A）表現卻相對強勢，對比漲幅達1.26%，股價來到28.09元，單日表現直接超車大盤與0050，成為盤面亮點。

00981A自掛牌以來績效表現優異，其經理人陳釧瑤更被廣大網友封為「瑤池金母」，選股眼光與操盤實力備受市場投資人肯定；然而就在前幾天，00981A的單日績效曾短暫微幅落後給0050與大盤，當時就有不少市場聲音討論主動型ETF的短期波動。

隨著今日00981A再度發威，單日漲幅大幅領先市值型標竿，當時其實就不少網友稱，前幾天績效稍微落後根本不是退步，而是在「倒車接投資人上車」，聰明逢低卡位的人早就順利買票入場了。

在台股資金快速輪動的行情下，擁有優秀操盤團隊的主動型ETF，往往能在震盪後迅速展現選股優勢，而「瑤池金母」今日的逆襲表現，無疑再次印證了其靈活調度的操盤實力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。