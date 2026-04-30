小資族別買0056？買0050不如直接買台積電（2330）…陳重銘揭ETF致命傷

財經專家「不敗教主」陳重銘日前分享ETF投資策略，他建議小資族初期先不要購買標榜高配息的元大高股息（0056），因為其長期累積的報酬率其實並不高。

至於元大台灣50（0050）雖然分散投資於50檔成分股，但光是台積電的權重就占了60%以上，整體績效容易被單一個股綁架，他直言若要買0050不如乾脆直接買台積電（2330）。

陳重銘補充，目前市面上有許多新推出的ETF，已針對0050與0056的缺點進行改進，投資人可多加關注。

針對目前最熱門的ETF配置方式，陳重銘強調最好的配置就是最適合自己的策略。

他觀察到從去年開始，部分主動型ETF的表現相當不錯，因此建議年輕的小資族群，資產規畫應以追求資本利得為主，可以多加配置主動型ETF並搭配市值型ETF。

反之，若是年長的高資產族群，投資訴求應以安穩為主，建議可先買進股債平衡配置的平衡型ETF，再搭配高股息型ETF，以做好適合自身階段的財務配置。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。