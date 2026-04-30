指數型ETF 規模稱冠

台灣投資人瘋配息，過去幾年在ETF市場中，台股高息ETF類型扮演舉足輕重的角色，然隨著台股搭上AI特快車，如今買盤也更加看重台股中長期的資本利得成長潛力，相關ETF買氣熱度節節攀升，也牽動ETF類型版圖變化，在台股ETF中，一般市場指數類ETF規模已經超越高股息類ETF，成為台股ETF中的第一大類別。

今年來台股漲勢不俗，加權股價指數累計上漲36.45%，連帶助攻台股ETF規模表現，今年間跨過4兆元、5兆元大關，如今攀升至5.42兆元，今年來規模大增1.51兆元，成長率達38.96%。

進一步檢視五大類型概況，一般市場指數類ETF躍升成為台股最大類型，規模攀升至2.17兆元、其次為高股息ETF的2兆元，再來是主題式ETF的6,114.33億元、主動式ETF的4,450.38億元、槓反型ETF的1,920.44億元。

從今年來表現觀察，一般市場指數類ETF大增加8,634.47億元，金額增加最多，成長幅度達65.64%；當下最熱門、即將迎來開放滿周年的主動式ETF也增加3,154.65億元，在低基期下，成長率高達243.46%；AI時代台廠供應鏈扮演關鍵角色，讓科技股表現兇猛，帶動主題式ETF增加2,330.58億元，成長率61.59%；在台股走大多頭以及分割帶動下，槓反型ETF增加964.62億元，規模也成長達100.92%；相較之下，高股息ETF規模就與去年底相差不遠，類型的規模消長也反應出投資人偏好出現轉變。

從一般市場指數類的ETF來看，有三檔規模在千億元之上，包含元大台灣50（0050）的16,732.14億元、富邦台50（006208）的3,909.45億元、凱基台灣TOP 50的1,047.512億元，其中，元大台灣50今年規模增加6547.68億元，成長幅64.29%、富邦台50增加1011.62億元，成長率34.91%，至於而今年新掛牌的凱基台灣TOP 50也躋身千億元俱樂部之列。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。