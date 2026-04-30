四檔主動式ETF 逆勢創高價

台股創歷史新高點後拉回修正，不過，主動式台股ETF仍有包括主動群益科技創新（00992A）、主動台新優勢成長、主動野村臺灣優選及主動摩根台灣鑫收等四檔逆勢收紅，並創下收盤價新高。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，面對當前高波動的市場環境，投資人宜摒棄追高殺低的動能交易，轉向「逢低承接、核心配置」的價值策略。預期在AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB／CCL等具實質每股純益（EPS）支撐的產業仍是後續主軸，預期台股在經歷這波量價重塑與政策活水挹注後，將延續多點開花的健康輪動格局，持續看好掌握技術優勢、毛利結構穩定且有AI成長題材支撐標的。

台新臺灣優勢成長主動式ETF經理人魏永祥表示，台股加權指數自3月底以來大漲逾8,400點，逢高獲利了結賣壓漸增，短線震盪將加大。未來盤面可關注三點變數：

首先是美伊戰事的後續發展與荷莫茲海峽何時可正常通行，此將直接影響國際油價表現；再者，因美國聯準會已有官員對升息採取開放態度，3月後的美國通膨是否增溫，將影響聯準會貨幣政策方向；第三、4~5月起進入財報公布與法說密集期，龍頭企業及美國四大CSP廠商等對AI產業後續展望是否依然樂觀，將影響法人對AI供應鏈2026~2027年獲利預估的調整。

魏永祥指出，AI仍是引領台股企業獲利持續成長的領頭羊，看好成長趨勢向上產業，包括四大方向：AI基建規格提升受惠者、先進製程受惠股、設備、材料、廠務等、漲價概念股等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。