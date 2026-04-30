台股ETF 魅力無法擋

受惠於美伊雙方達成停火協議，4月以來國際主要股市紛紛起漲，台股上漲23.9%、韓國KOSPI綜合指數和費城半導體指數漲幅都達32.25%，也帶動ETF表現，前十強漲幅都在39%之上，又以台股ETF占絕大多數，表現相當亮眼。

根據CMoney統計至29日，4月來ETF漲幅前十強依序為元大台灣50正2（00631L）的49.64%、群益臺灣加權正2（00685L）的49.6%、富邦臺灣加權正2的49.45%、國泰臺灣加權正2的49.14%、台新臺灣IC設計43.07%、主動統一台股增長42.4%、主動復華未來50的41.53%、主動第一金台股優40.51%、主動中信台灣卓越40.04%、主動統一全球創新39.41%。

以類型來看，台股槓桿四檔包下前四強、台股主動式也有四檔入列、唯一一檔被動式商品是聚焦台股IC設計產業的台新臺灣IC設計、海外主動式則是主動統一全球創新躋身前十強。

台新臺灣IC設計追蹤指數台灣IC設計動能指數，前三大持股台達電、聯發科、信驊，4月受惠於IC設計龍頭聯發科及記憶體走強的帶動績效表現。

展望後市，台新臺灣IC設計研究團隊表示，近年來台灣IC設計產業抓準AI趨勢，將經營重心移至ASIC、特殊應用記憶體等AI一級戰區，在AI基礎建設及供應鏈中搶占一席之地。另外，受到即將登場的COMPUTEX刺激，加上AI應用擴大對高效能晶片需求的預期，更讓IC設計業者成為市場追逐的焦點，市場資金積極進駐後市可期。

就海外市場來看，主動統一全球創新經理人陳意婷表示，中東戰爭對股市的影響有望趨於鈍化，使市場走勢回歸基本面。投資主軸仍是AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈。短期關注目前預定5月中舉行的中美會談是否會改期，若時程無變化，在中美會談前，股市震盪向上的機率大。

法人分析，隨著AI熱度高漲，目前股價超前反映企業未來二年以上成長性，一旦短期財報不如預期，股價恐面臨巨幅調節；相較權值股本益比相對合理，近年來市場資金本就青睞權值股，隨著金管會放寬台股基金、台股主動式ETF單一個股上限至25%，引起市場關注資金活水將主要流向權值股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。