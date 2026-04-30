富邦金喊上100元！網吵翻「存金融股vsETF」直指成長性有限

台股多頭延續之際，金融股再度成為投資人關注標的。有網友在PTT發文看好富邦金（2881），認為其長期報酬與資產運用效率優於同業，加上台股大多頭環境，有望推升金融股獲利，甚至預期股價挑戰100元。

原PO分析指出，富邦金近年年化報酬率達21.5%，優於國泰金、中信金等同業，且在ROA與營業費用率等指標上也展現較佳的資產運用與成本控制能力。若以舊制計算，今年首季已賺4.72元，全年獲利有機會上看18元，支撐股價上行空間。

不過文章也提到，受IFRS新制影響，金融股部分投資收益不再直接反映於EPS，使市場較難直觀看出獲利實力，成為近期評價分歧的原因之一。

貼文引發網友熱議，不少人質疑「富邦金100元」已喊多年卻始終未能突破，甚至戲稱「跟富邦悍將拿總冠軍一樣難」。也有人認為，金融股成長性有限，在台股由科技股主導的環境下，報酬率恐落後大盤或0050等ETF。

另一方面，也有投資人持正面看法，認為金融股屬於穩定配息標的，適合長期持有，「放久還是能翻倍」，並強調即便爆發力不如科技股，但勝在波動較低、風險相對可控。

此外，部分網友將金融股與ETF比較，直言「不如買0050」，反映當前市場資金逐漸往指數型投資集中，也讓傳統存股族面臨策略選擇。整體來看，富邦金是否能突破百元仍具不確定性，但此類討論也再次凸顯台股投資兩大路線分歧：一派偏好穩定配息的金融存股，另一派則選擇跟隨大盤或科技股成長的ETF策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。