台股最大半導體ETF換股 聚焦記憶體、先進製程設備與光通訊三大主軸

規模最大台灣半導體主題ETF—中信關鍵半導體（00891）完成最新一次指數成分股定期審核於4月27日正式生效。中國信託投信表示，本次調整順應半導體產業景氣循環與AI應用趨勢，加碼正處上行周期的三大子產業，包括記憶體、半導體設備（特別是濕製程）以及矽光通訊CPO（共同封裝光學），積極掌握AI新基建帶動下的產業結構轉變。

中國信託投信指出，隨AI應用從訓練走向實際落地，龐大算力需求同步推升資料傳輸與運算效率的關鍵技術升級，帶動記憶體、先進製程與高速通訊三大領域進入成長加速期。本次00891調整方向，即是鎖定這波趨勢下具備基本面支撐與中長期成長動能的族群。

在記憶體族群方面，本次新納入南亞科（2408）與華邦電（2344），兩檔個股首度通過ROIC（投入資本報酬率）選股標準。00891經理人張圭慧分析，隨AI伺服器需求帶動高頻寬記憶體（HBM）與DRAM需求快速升溫，加上供給端資本支出趨於保守，市場普遍預期記憶體產業正進入超級循環（super cycle）。外資券商更看好報價上行趨勢可望延續至2026年下半年，甚至延伸至2027年初，相關族群具備中期成長題材。

00891本次也提高光通訊與CPO供應鏈配置，代表性新增個股為聯亞（3081）。張圭慧指出，AI資料中心對800G、1.6T高速傳輸需求爆發，使光通訊產業進入收割期。聯亞為亞洲磷化銦（InP）磊晶龍頭，在CPO架構中扮演關鍵上游角色，主力產品為矽光子雷射磊晶片，受惠於高階訂單需求強勁，營運動能持續升溫。隨矽光子產品進入大規模放量階段，加上CPO技術逐步商轉，市場普遍看好其長線成長潛力。

此外，在半導體設備與材料領域，本次亦調升弘塑（3131）與萬潤（6187）等個股權重。張圭慧表示，AI晶片複雜度提升，帶動先進封裝技術需求快速成長，特別是CoWoS（晶圓級封裝）產能持續吃緊，相關供應鏈成為市場關注焦點。弘塑與萬潤為濕製程設備關鍵供應商，直接受惠於先進封裝與晶圓製程需求上升。

同時，台積電（2330）持續推進先進製程在地供應鏈策略，帶動台廠設備自製率從約15%提升至30%，有利國內設備業者市占提升與長期成長動能，亦成為00891加碼配置的重要依據。

本次調整亦同步進行汰弱留強，剔除達發（6526）、中砂（1560）、矽格（6257）、中美晶（5483）及大聯大（3702）等個股，使整體成分股更貼近AI驅動下的產業核心趨勢。透過動態調整持股結構，可望提升ETF對景氣循環與產業趨勢的掌握度。

張圭慧表示，當前半導體產業已從過去單一產品循環，轉向AI帶動的多元應用擴張，包括算力、記憶體容量、資料傳輸速度等需求同步提升，形成橫向擴散的成長動能。投資布局上，應聚焦於具技術門檻與供應鏈關鍵地位的企業。

00891規模近420億元，下個月也將進行配息，觀察其歷史配息經驗，每單位配息金額呈現明顯上升趨勢，由2023年中每單位0.13元，逐步提升至2026年1月的0.75元，在持續維持季配機制下，不僅配息水準穩步拉高，當期含息報酬亦隨市場行情回升顯著改善，顯示基金在資本利得轉化為現金分配上的彈性與優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。