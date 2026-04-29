市場投資熱度升溫 台股站上新高怎操作？00400A經理人解析後市兩指標

隨著台股站上歷史新高，市場投資熱度持續升溫，高檔震盪難免，兼具操作彈性與專業選股優勢的主動式ETF，成為投資人布局台股的新寵。國泰投信旗下首檔台股主動式ETF主動國泰動能高息（00400A），自2026年4月9日掛牌以來，憑藉結合動能與高息股策略的雙重篩選機制，規模持續擴張，截至4月28日已成長至新台幣187億元，不到一個月規模成長幅度達128.99%，顯示市場高度認同主動策略在多頭行情中的布局價值。

台股近期最受市場矚目的話題，莫過於金管會於4月24日公布的重大政策，放寬國內股票型基金及主動式ETF投資單一個股的持股上限，由原先的10%調升至25%。政策出爐後，護國神山台積電（2330）應聲走揚，帶動台股一舉攻上4萬點的歷史新高。回顧本波漲勢，台股自35,000點快速推升至40,000點，僅耗時短短18天，漲勢之快不僅刷新市場認知，也寫下多項台股歷史紀錄。然而，在資金高度集中於大型權值股的同時，中小型企業短線表現相對落後，形成明顯對比，也讓不少個股投資人感到焦慮。

主動國泰動能高息基金經理人梁恩溢表示，若從年初以來的整體盤勢觀察，中小型股表現其實相當活潑，整體動能並不亞於大型權值股，目前市場呈現的是結構健康的輪漲格局。投資人無須因短期資金移動而過度恐慌，深耕 AI 等長線成長賽道且具備核心競爭力的企業，在資金輪動回流後，股價有望重啟升勢。先前受中東局勢等外部因素干擾，籌碼在劇烈震盪中完成洗盤；隨地緣政治隱憂緩解，市場反彈力道強勁且反應迅速。

展望後市，梁恩溢提醒，5月將進入報稅與繳稅季，台股盤勢不排除出現階段性整理，後續觀察重點仍將回歸美國聯準會（Fed）政策動向，包括新任主席沃許（Kevin Warsh）預計於年中上任後的政策立場，將牽動未來利率路徑走向。此外，7月下旬即將登場的第2季財報季亦是下一個關鍵節點，目前市場對企業獲利的期待已相當高，績優股須繳出好上加好的成績，股價表現才有望延續；若僅止於符合預期而未能提供更具驚喜的展望，股價短線可能出現回調。不過，一旦盤勢出現修正，憑藉企業基本面的強韌度，反彈速度預期仍將相當迅速，整體多頭趨勢並未動搖，因此反而可視為布局時機。

主動國泰動能高息作為國泰投信深耕台灣市場多年後推出的首檔台股主動式ETF，承襲國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的投資風格。梁恩溢表示，投資是一場馬拉松，投資不是比誰走得快，而是比誰走得久，00400A在追求股價成長動能的同時，更將風險控管視為首要任務，協助投資人避免因情緒波動而在市場相對低點做出非理性決策。00400A在4月28日收盤價為12.78元，投資門檻親民，並採月配息機制，適合資金有限的小資族，同時也適合原本持有被動式ETF、希望轉由專業經理團隊主動操盤、精選具備超額報酬潛力個股的資產升級族，成為現階段布局台股的優質投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。