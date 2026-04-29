台股衝上4萬點...半個月5千點太兇？專家看好00400A：健康輪漲、主動式ETF吃大波段

隨著台股站上歷史新高，市場投資熱度持續升溫，高檔震盪難免，兼具操作彈性與專業選股優勢的主動式ETF，成為投資人布局台股的新寵。

國泰投信旗下首檔台股主動式ETF主動國泰動能高息（00400A），自4月9日掛牌以來，憑藉結合動能與高息股策略的雙重篩選機制，規模持續擴張，截至4月28日已成長至新台幣187億元，不到一個月規模成長幅度達128.99%，顯示市場高度認同主動策略在多頭行情中的布局價值。

台股近期最受市場矚目的話題，莫過於金管會於4月24日公布的重大政策，放寬國內股票型基金及主動式ETF投資單一個股的持股上限，由原先的10%調升至25%。政策出爐後，護國神山台積電應聲走揚，帶動台股一舉攻上4萬點的歷史新高。

回顧本波漲勢，台股自35,000點快速推升至40,000點，僅耗時短短18天，漲勢之快不僅刷新市場認知，也寫下多項台股歷史紀錄。

然而，在資金高度集中於大型權值股的同時，中小型企業短線表現相對落後，形成明顯對比，也讓不少個股投資人感到焦慮。

00400A基金經理人梁恩溢強調，若從年初以來的整體盤勢觀察，中小型股表現其實相當活潑，整體動能並不亞於大型權值股，目前市場呈現的是結構健康的「輪漲格局」。

投資人無須因短期資金移動而過度恐慌，深耕 AI 等長線成長賽道且具備核心競爭力的企業，在資金輪動回流後，股價有望重啟升勢。

先前受中東局勢等外部因素干擾，籌碼在劇烈震盪中完成洗盤；隨地緣政治隱憂緩解，市場反彈力道強勁且反應迅速。

展望後市，梁恩溢提醒，5月將進入報稅與繳稅季，台股盤勢不排除出現階段性整理，後續觀察重點仍將回歸美國聯準會（Fed）政策動向，包括新任主席沃許（Kevin Warsh）預計於年中上任後的政策立場，將牽動未來利率路徑走向。

此外，7月下旬即將登場的第二季財報季亦是下一個關鍵節點，目前市場對企業獲利的期待已相當高，績優股須繳出「好上加好」的成績，股價表現才有望延續；若僅止於「符合預期」而未能提供更具驚喜的展望，股價短線可能出現回調。

不過，一旦盤勢出現修正，憑藉企業基本面的強韌度，反彈速度預期仍將相當迅速，整體多頭趨勢並未動搖，因此反而可視為布局時機。

00400A作為國泰投信深耕台灣市場多年後推出的首檔台股主動式ETF，承襲國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的投資風格。

梁恩溢表示，投資是一場馬拉松，投資不是比誰走得快，而是比誰走得久，00400A在追求股價成長動能的同時，更將風險控管視為首要任務，協助投資人避免因情緒波動而在市場相對低點做出非理性決策。

目前00400A截至4/28收盤價為12.78元，投資門檻親民，並採月配息機制，適合資金有限的「小資族」，同時也適合原本持有被動式ETF、希望轉由專業經理團隊主動操盤、精選具備超額報酬潛力個股的「資產升級族」，成為現階段布局台股的優質投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。