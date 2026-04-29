26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

一名2000年出生的網友分享自己的投資歷程，因父親過世後繼承約1200萬元，從0050、金融股開始進入股市，後來一路接觸個股、當沖、正二，甚至曾在川普關稅行情中帳面虧損600萬元。沒想到後續靠臻鼎-KY、世芯-KY翻身，今年光兩檔就獲利逾千萬元，最後決定把2000萬元投入VT，回歸被動投資。

原PO表示，自己一開始不懂股票，只敢先投入約200萬元買金融股與0050，卻遇到疫情下跌，0050從140多元跌到90多元，讓他一度懷疑人生。後來0050漲回180多元，他開始嘗到賺錢滋味，也更敢把父親留下的遺產投入股市，並跟著股版標的操作，形容自己完全是「韭菜教科書」。

真正痛苦的轉折，是2024年底加入正二教，買進成本約240元，卻在2025年4月川普關稅行情中最大帳面虧損達600萬元。原PO靠「長期持有」撐住，後來股市大V反彈，損益從負600萬元回到正200萬元，他卻也在此時賣出正二。之後他重押臻鼎-KY，已實現獲利828萬元，又轉進世芯-KY，兩週獲利212萬元，最後累計獲利約1350萬元。

不少網友認為，原PO雖然起點高，但能撐過大跌、沒有亂花掉遺產，也算是守住父親留下的資產，「恭喜發財 落袋為安回歸生活才是最棒的」、「沒有走歪把錢敗光就很不容易了 很棒了」、「沒被關稅那波洗掉 不錯不錯」、「沒有低價砍掉 這報酬應得的」、「成功守住財產很厲害」。

但也有不少人直指，這段故事最關鍵的不是操作能力，而是一開始就繼承1200萬元，本金優勢太明顯，「重點是1200萬」、「首先你要有一筆錢 好好珍惜爸爸的愛」、「起跑點就贏大多數人了」、「繼承1200萬還叫倖存者嗎？」、「本好大 果然是本多忠勝」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。