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3月ETF定期定額大黑馬！009815單月激增293％奪冠…股民逢低狂搶美科技巨頭

聯合新聞網／ 綜合報導
3月上櫃ETF定期定額戶數成長排行榜出爐，投資人趁市場回檔逢低布局美股科技巨頭，帶動009815以高達293%的成長率奪下人氣榜首，近一月更繳出逾20%的亮眼績效。記者杜建重／攝影
3月上櫃ETF定期定額戶數成長排行榜出爐，投資人趁市場回檔逢低布局美股科技巨頭，帶動009815以高達293%的成長率奪下人氣榜首，近一月更繳出逾20%的亮眼績效。記者杜建重／攝影

3月市場遇戰爭回檔修正，不少投資人看好長線成長機會，抓緊時機透過定期定額逢低布局。根據櫃買中心3月公告數據，ETF定期定額戶數成長前三名，分別為大華美國MAG7（009815）+、富邦標普500（009814）以及中信美國公債20年（00795B）。其中，009815定期定額戶數激增293%，奪下上櫃ETF定期定額成長榜首。

3月上櫃ETF定期定額成長前10強，共有4檔為股票ETF、6檔為債券ETF。櫃買中心上櫃的ETF以債券ETF為大宗，占整體上櫃ETF比重超過8成，但在3月上櫃ETF定期定額戶數成長表現最搶眼的則是009815、009814兩檔美股ETF。

法人分析，3月市場修正時期，股票ETF相對債券ETF折價更深，投資吸引力更高，許多聰明投資人看好美股，特別是科技巨頭的長線成長趨勢，在3月市場回檔時期，透過定期定額逢低布局，展開長線投資計畫。

以實際績效檢視，上櫃ETF定期定額成長排行榜中的前10檔ETF，近一月股票ETF反彈大幅領先債券ETF，以科技七巨頭為布局核心的009815，近一月績效更大漲20.34%。

展望後市，隨美股超級財報周展開，包括微軟、Google母公司Alphabet、Meta和亞馬遜將公布上季財報，法人指出，市場普遍看好科技巨頭可繳出優於預期成績單，有機會帶動美國科技股表現。

3月上櫃ETF定期定額戶數成長前10

ETF代號ETF名稱3月定期定額戶數成長率(%)近一月報酬表現(%)
009815大華美國MAG7+292.94%20.34
009814富邦標普50064.01%10.88
00795B中信美國公債20年22.87%-0.30
00955中信日本商社17.42%-6.10
00697B元大美債7-1014.41%-0.44
00679B元大美債20年13.24%-0.41
00948B中信優息投資級債7.02%1.34
00933B國泰10Y+金融債6.93%1.31
00937B群益ESG投等債20+6.12%1.30
00928中信上櫃ESG 305.44%25.24

資料來源：櫃買中心、CMONEY。報酬統計截至2026/4/28。以定期定額戶數成長率排序

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815大華美國MAG7+ 009814富邦標普500 00795B中信美國公債20年 00955中信日本商社 ETF 00697B元大美債7-10 00948B中信優息投資級債 定期定額

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