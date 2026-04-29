3月ETF定期定額大黑馬！009815單月激增293％奪冠…股民逢低狂搶美科技巨頭

3月市場遇戰爭回檔修正，不少投資人看好長線成長機會，抓緊時機透過定期定額逢低布局。根據櫃買中心3月公告數據，ETF定期定額戶數成長前三名，分別為大華美國MAG7（009815）+、富邦標普500（009814）以及中信美國公債20年（00795B）。其中，009815定期定額戶數激增293%，奪下上櫃ETF定期定額成長榜首。

3月上櫃ETF定期定額成長前10強，共有4檔為股票ETF、6檔為債券ETF。櫃買中心上櫃的ETF以債券ETF為大宗，占整體上櫃ETF比重超過8成，但在3月上櫃ETF定期定額戶數成長表現最搶眼的則是009815、009814兩檔美股ETF。

法人分析，3月市場修正時期，股票ETF相對債券ETF折價更深，投資吸引力更高，許多聰明投資人看好美股，特別是科技巨頭的長線成長趨勢，在3月市場回檔時期，透過定期定額逢低布局，展開長線投資計畫。

以實際績效檢視，上櫃ETF定期定額成長排行榜中的前10檔ETF，近一月股票ETF反彈大幅領先債券ETF，以科技七巨頭為布局核心的009815，近一月績效更大漲20.34%。

展望後市，隨美股超級財報周展開，包括微軟、Google母公司Alphabet、Meta和亞馬遜將公布上季財報，法人指出，市場普遍看好科技巨頭可繳出優於預期成績單，有機會帶動美國科技股表現。

3月上櫃ETF定期定額戶數成長前10

ETF代號 ETF名稱 3月定期定額戶數成長率(%) 近一月報酬表現(%) 009815 大華美國MAG7+ 292.94% 20.34 009814 富邦標普500 64.01% 10.88 00795B 中信美國公債20年 22.87% -0.30 00955 中信日本商社 17.42% -6.10 00697B 元大美債7-10 14.41% -0.44 00679B 元大美債20年 13.24% -0.41 00948B 中信優息投資級債 7.02% 1.34 00933B 國泰10Y+金融債 6.93% 1.31 00937B 群益ESG投等債20+ 6.12% 1.30 00928 中信上櫃ESG 30 5.44% 25.24

資料來源：櫃買中心、CMONEY。報酬統計截至2026/4/28。以定期定額戶數成長率排序

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。