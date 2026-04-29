台股4萬高點清空00878、0056、00919？專家點「小心存股再也買不回」：分3帳戶操作

「明明是存股，卻漲的像飆股...要賣嗎？」台股現在4萬點大關，大家存股都存成了飆股，其實也是一種甜蜜的煩惱啦，不然這種事情以前哪裡敢想，但到底要不要賣？

這就是經典的，賠也煩惱，賺也煩惱，但賺到煩真的是很幸福的事情。

聊該不該賣之前，先聊一位準備退休的朋友，上週也跟我說了一樣的事情。幾年前他開始定期定額一檔高股息ETF，為的是退休之後的現金流，餐費、水電、保險、孝親費，生活的一部分都是用這筆配息支撐的。

年初因為看到帳上創新高，加上指數剛突破3萬點，擔心會有整數關卡壓力，因此和家人討論過後就全部賣掉，想等回檔之後再買回。

結果ETF沒跌，反而通通創新高！現在想買回真的難了，畢竟台股又整整漲了1萬點，當然，這是賣出後看到創高所感到的後悔。

但真正讓他難過的，是失去「穩定入帳」的規劃，因為他有一張排好的退休試算表，原本每一格收支都剛好對得上，但配息那一欄變成空白的了。

雖然賣出後，手上多了一筆資金，但因為台股歷史高點無處可放，只好暫時又放回定存了。

他說：「我那時候到底在賣什麼？我又不靠價差吃飯，再過2年就要退休，不知道還等不等的到好買點？」

其實面對「要不要賣」這件事，我覺得還有第三條路可以走，我自己的做法是這樣，同一個標的，分不同帳戶，用不同策略。

以高股息三兄弟（元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919））來說，就可以分成三種帳戶、策略操作：

第一帳戶：景氣對策燈號存股法

藍燈分批買進、紅燈分批賣出。我上一輪的操作就是這個邏輯，藍燈時候分批進場，紅燈時候分批出場，這一波下來賺了大約30%到40%的價差。

第二帳戶：小資翻倍存股術（股價光譜）

股價光譜的綠色買、紅色賣，這個是網友大大跟我分享的操作。最近一次綠色訊號出現在3月底，4月中就跑出紅色可以賣的訊號，不到一個半月就獲利出場。

第三帳戶：長期不賣，純領息

這個帳戶是我的退休金部位，目標很明確，所以我不會賣，就是純放著、純領息、純複利。

為什麼要這樣分？因為每一筆錢的「目的」不一樣，策略當然要跟著不一樣。

退休金部位要的是穩定現金流，波段操作部位要的資產成長，需要明確的進出策略，還有準確執行的紀律。

如果混在同一個帳戶，心態很容易會亂掉，看到創高就想賣，但又怕賣掉退休金以後接不回來，最後常常猶豫到兩邊都做不好。

剛好最近要報稅了，順便提醒一個容易被忽略的點，如果您本身薪水級距比較高，股息又領得多，可能會被拉到更高的所得稅級距，這種情況可以考慮成立投資公司，但細節依個人狀況而異，這部分建議直接找會計師諮詢，我就不細講了。

回到最開頭那個問題，要不要賣？我自己的答案是：先想清楚這筆錢的目的是什麼。

是退休金？那就放著繼續領息；是波段資金？那就照策略停利；還是ALL IN賭一把？那這就先別問我了啦。

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