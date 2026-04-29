同時買100萬0050、30年後少賺百萬！專家點1細節遭忽略：0.5％摩擦成本複利差很多

兩個人同一天各拿出100萬投資台股0050，30年後，一個帳戶761萬，另一個只有661萬，中間差了100萬。為什麼？明明都是投資0050，而且抱同樣的時間、市場給的漲幅也一模一樣，這100萬消失去哪裡了？

因為其中一個人，使用的是TISA帳戶買0050連結基金，達成了買0050的目的，每年報酬省下了0.5%摩擦成本。

等等，只有0.5%？根本是小到讓人懶得算的數字，但放30年下來，什麼都沒做…就默默滾成了100萬。

來聊一下TISA這個制度，台灣個人投資儲蓄帳戶，這個制度上路快一年，真正搞懂的人其實不多，對本來就打算長期放著的大大來說，花幾分鐘認識一下，很划算。

TISA是金管會從2025年7月開始推的新制度，政府挑了幾個「長期投資專用」的優惠基金級別，讓你免手續費、經理費也打折，交換條件是，你要乖乖扣款至少2年以上。

等於是幫你把成本壓到很低，順便用時間把你的手輕輕綁住，讓投資人不要三天兩頭就想砍掉重練。（光是這點，就可以幫助到很多人）

那我們最在意的稅呢？雖然TISA本身目前沒有額外的租稅優惠，但TISA級別的基金，本身規定是不配息商品，基金收益會留在淨值裡持續累積，不會像現金配息那樣先發到你帳上。

不走現金配息，就不會有ETF的現金股利入帳時，股利所得與補充保費的問題，收益主要累積在淨值裡，該省的錢自然就省下來。

所以TISA的精華，四個字總結：壓低成本。

聽起來很普通對吧？可是成本，是長期投資最容易被忽略的一塊。

再回頭拆解那100萬的差距，我們把時間軸拉開來慢慢看，假設市場長期年化7%，買0050配息來了要繳稅、繳二代健保，然後自己手動再把錢丟回去買。

但買TISA的累積型連結基金，投資期間少了現金配息產生的稅務與補充保費摩擦，也少了手動再投入的現金閒置成本，兩條路每年摩擦成本，保守估計抓個大約0.5%。(當然這會因每個人的狀況而有所不同)

10年後差9.0萬（187.7萬 vs 196.7萬）20年後差34.6萬（352.4萬 vs 387.0萬）30年後差99.8萬（661.4萬 vs 761.2萬）...

以上都是模擬數字，不是保證報酬，但數學邏輯就是這樣跑的。

為什麼要那麼在意一點點成本？大家都知道報酬會複利，但很少人認真想過，成本也是會複利的。

每年漏掉的0.3%、0.5%、0.7%，小到懶得去算的零頭，一樣會跟著時間一起滾，只是它滾的方向，是往你口袋外面走。日復一日慢慢流掉的成本、加總起來就非常嚇人了。

誰適合TISA？

1.本來就打算長期放著 2.綜所稅級距高 3.想幫小孩存教育金、或是幫自己加碼退休金的父母 4.不夠自律、需要制度幫忙鎖住紀律的人

TISA最有價值的地方，在於它用制度替我們鎖住紀律，讓投資變成一件「放著不動就會長大」的事。

省下來的手續費是看得到的好處，更長遠的好處是，「逼你不要亂動」的結構，這會在10年、20年後，慢慢發酵成很大一筆錢。

順帶一提，TISA推到2026年1月，全台灣也才7萬人開戶，滲透率還超低。那TISA要去哪開？我查了一下，主要通路是基富通、鉅亨買基金，然後中租基金平台也有，券商則是元大證券。

開戶有2種方式，線上用網銀或晶片金融卡驗證，最快10分鐘完成；寄件則大約要7天到2週。如果已經是基富通用戶，申購TISA基金時會自動同步開通帳戶，不用另外跑流程。

說實話，TISA上路一年多，很多人連它存在都不知道，這也是滲透率到現在還這麼低的其中一個原因。

可是這種制度型的好東西，常常都是幾年後大家才一起回頭說，「哎，當初怎麼沒有早點開！」

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