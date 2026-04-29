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主動 ETF 大爆發！00405A「SBM 選股術」搶攻台股新主流引爆關注

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
2030年全球主動式ETF管理規模將達4.2兆美元。資料來源：BlackRock 富邦投信整理 資料日期：2013、2018與2025為實際值、2027與2030為預估值
2030年全球主動式ETF管理規模將達4.2兆美元。資料來源：BlackRock 富邦投信整理 資料日期：2013、2018與2025為實際值、2027與2030為預估值

隨著ETF市場邁入快速成長期，投資人需求正從單純追蹤指數，轉向追求超額報酬與精準選股。主動式ETF因同時具備主動基金的選股能力與ETF的交易便利性，正成為市場新焦點。

根據投信投顧公會統計，台股主動式ETF自推出以來規模快速攀升，截至2026年3月底已達約2,309.8億元，顯示市場接受度顯著提升；全球方面，預估至2030年主動式ETF資產管理規模將達4.2兆美元，代表主動投資正加速融入ETF架構，成為主流趨勢。

在此趨勢下，主動富邦台灣龍耀（00405A）採用「SBM質化選股邏輯」，成為市場關注焦點。投資團隊指出，在AI、半導體及新興科技帶動下，產業輪動加速、個股表現分歧擴大，單純追蹤指數已難全面掌握投資機會，主動選股的重要性明顯提升。

00405A透過Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）、Momentum（高成長）三大核心策略，打造具長期競爭力的台股投資組合。首先，「高稀缺」鎖定供需失衡、具備定價能力的關鍵產業，如記憶體、光通訊與CCL族群，有望受惠價格上行與景氣回升；其次，「高壁壘」著重企業在產業鏈中的不可取代性，布局先進製程、IC設計等高技術門檻領域，強化獲利穩定度與毛利率優勢；最後，「高成長」則聚焦AI、電源供應與高速傳輸等具結構性成長動能的產業，掌握營收與獲利擴張機會。

此外，在市場波動加劇環境下，主動式ETF亦具備動態調整持股與資產配置的優勢，可依景氣循環靈活應對，有助於降低投資組合波動風險，提升整體投資效率。

整體而言，ETF市場正邁入2.0時代，競爭關鍵將從費用率與規模，轉向投資策略與選股能力。隨著資金持續流入與產業趨勢明確，主動式ETF有望成為下一階段資產配置的重要工具。00405A透過SBM三大選股邏輯，有機會在多變市場中兼顧成長與風控，為投資人打造掌握台股成長之核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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