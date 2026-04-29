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台股高息 ETF 今年來平均漲幅14.95% 這檔息利雙收漲幅46.71%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股高息ETF今年來含息績效前十名。（資料來源：CMONEY、2026/4/28）
台股高息ETF今年來含息績效前十名。（資料來源：CMONEY、2026/4/28）

去年被投資人嚴格檢視的台股高息ETF，今年來表現相對穩健出色，統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均漲幅14.95%，其中群益半導體收益（00927）上漲46.71%漲幅居冠唯一勝大盤，特別值得一提的是，00927甫在4月20日除息，年化配息率逾16%，第二天就填息，讓受益人息利雙收都賺錢。

財富管理專家表示，00927的持股鎖定半導體中的高息龍頭股，以追成長、重市值、真高息三大訴求構成選股策略金三角，透過100%布局半導體產業來掌握成長機會，並在考量股利發放總額的前提下，篩選出市值大的半導體龍頭股，再依據最新股利公告精準鎖定當中的高息股，以此兼顧投資組合的成長性與股息力。

財富管理專家強調，隨著科技巨頭們不斷提高資本支出，受惠的台灣半導體供應鏈廠眾多，透過00927的篩選邏輯，既能網羅受惠於AI趨勢的半導體題材、掌握潛在資本利得契機，也能同步滿足收益需求，一舉兩得。

群益投信台股ETF研究團隊表示，金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，又可兼顧穩健收益需求，特別是在人工智慧相關產業需求持續暢旺下，台股科技型高息ETF更可期待息利雙收。

群益半導體收益ETF經理人謝明志謝明志強調，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著若面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍相對具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股之投資人可考量採納的投資工具，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，在AI應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣科技股可望持續從中受惠。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，在AI、科技股領軍下，推升台股續揚，隨著台灣在半導體核心技術、高階晶片製程等領域地位越加關鍵，預期AI外溢效應將持續發酵，有望挹注台股企業成長動能，因此樂觀看待台股今年表現。投資人可適度配置擁有科技前景又有息收保護的高息ETF，能兼顧收益，又有科技產業發展前景的潛在價差空間可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 台股 ETF

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