居高思危？等00981A跟0050正2跌20至25%再進場…網：那叫崩盤

台股攻上4萬點後，市場氣氛明顯轉熱，不只網路上曬單聲四起，連日常聚餐都能聽到隔壁桌討論股票大賺。有網友在PTT發文表示，近期開始對高檔行情感到「居高思危」，雖然看好主動統一台股增長（00981A）與元大台灣50正2（00631L），但短線不想追高，打算等跌20%至25%再進場。

原PO點名的標的是00981A與00631L，分類則寫下「看空不做空」。他表示，台股短線衝上40000點後，市場上鼓勵歐印的聲音變多，身邊也開始出現不少人炫耀股票獲利，讓他產生短線高點可能已到的感覺。

原PO也提到，自己嘗試進場後「不出意外現買現賠」，因此決定先保留現金，等待後續若有回檔再逢低加碼。至於進退場機制，他設定等00981A、00631L短線跌20%至25%再進場，且不設停損。

部分網友認同市場短線確實偏熱，尤其當越來越多人開始曬單、討論獲利時，確實容易讓人產生警覺。「40000天險過不去了」、「唉，人類文明撞到40K天險」、「明天也會收在4萬以下」、「看看週一台積期貨，就知道多少FOMO仔了…」、「拉回再繼續撿FOMO仔的便宜貨」；也有人認為，00981A波動本來就不小，若成分股修正，跌幅並非完全不可能。

不過，多數網友對「等ETF跌20%至25%再進場」並不買單，認為如果真跌到這種幅度，市場環境恐怕已經不是單純回檔，而是接近空頭或出現重大利空「你要等跌25%有點難 真跌25%大概就空頭了反而不該買」、「ETF跌25% 個股要跌去哪？」、「跌25% 很兇喔」、「除非真的又有黑天鵝爆出來不然你etf要跌25%根本作夢」、「981要跌25% 那台股還得了」。

也有人認為，若只是買進後小賠就受不了，反而代表原PO對風險承受度與策略還沒想清楚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。