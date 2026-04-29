快訊

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

嵐解散倒數1個月！大野智被拍與舊愛密會 女方深夜待家中2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

居高思危？等00981A跟0050正2跌20至25%再進場…網：那叫崩盤

聯合新聞網／ 綜合報導
台股衝上4萬點引發居高思危情緒，網友發文喊出等00981A與00631L回檔25%再進場，卻遭多數鄉民吐槽若ETF跌幅如此深，大盤恐早已邁入空頭市場。圖／本報資料照片
台股衝上4萬點引發居高思危情緒，網友發文喊出等00981A與00631L回檔25%再進場，卻遭多數鄉民吐槽若ETF跌幅如此深，大盤恐早已邁入空頭市場。圖／本報資料照片

台股攻上4萬點後，市場氣氛明顯轉熱，不只網路上曬單聲四起，連日常聚餐都能聽到隔壁桌討論股票大賺。有網友在PTT發文表示，近期開始對高檔行情感到「居高思危」，雖然看好主動統一台股增長（00981A）與元大台灣50正2（00631L），但短線不想追高，打算等跌20%至25%再進場。

原PO點名的標的是00981A與00631L，分類則寫下「看空不做空」。他表示，台股短線衝上40000點後，市場上鼓勵歐印的聲音變多，身邊也開始出現不少人炫耀股票獲利，讓他產生短線高點可能已到的感覺。

原PO也提到，自己嘗試進場後「不出意外現買現賠」，因此決定先保留現金，等待後續若有回檔再逢低加碼。至於進退場機制，他設定等00981A、00631L短線跌20%至25%再進場，且不設停損。

部分網友認同市場短線確實偏熱，尤其當越來越多人開始曬單、討論獲利時，確實容易讓人產生警覺。「40000天險過不去了」、「唉，人類文明撞到40K天險」、「明天也會收在4萬以下」、「看看週一台積期貨，就知道多少FOMO仔了…」、「拉回再繼續撿FOMO仔的便宜貨」；也有人認為，00981A波動本來就不小，若成分股修正，跌幅並非完全不可能。

不過，多數網友對「等ETF跌20%至25%再進場」並不買單，認為如果真跌到這種幅度，市場環境恐怕已經不是單純回檔，而是接近空頭或出現重大利空「你要等跌25%有點難 真跌25%大概就空頭了反而不該買」、「ETF跌25% 個股要跌去哪？」、「跌25% 很兇喔」、「除非真的又有黑天鵝爆出來不然你etf要跌25%根本作夢」、「981要跌25% 那台股還得了」。

也有人認為，若只是買進後小賠就受不了，反而代表原PO對風險承受度與策略還沒想清楚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00631L元大台灣50正2 ETF 台股 元大

延伸閱讀

台積電（2330）飆新高該脫手？他700就賣悔不當初 現在又想趁高點賣出

自稱「反指標」進場0050？她喊必跌引暴動 網笑：全市場等你按買鍵

棄正2與台積電（2330）！存股哥靠「00878+0050」二刀流狂賺百萬：這組合真的有料

散戶月砸3萬！想「清空0056全換0050」網戰翻：4萬點才換是天才？

相關新聞

居高思危？等00981A跟0050正2跌20至25%再進場…網：那叫崩盤

台股站上4萬點後，市場熱度攀升，多數網友對高檔行情表示警覺。有投資者計畫等00981A及00631L回檔20%-25%再進場，部分網友則質疑這樣的策略可能面臨市場轉空風險。

散戶月砸3萬！想「清空0056全換0050」網戰翻：4萬點才換是天才？

隨著市值型ETF強勢回升，投資人開始考慮從高股息ETF（0056）轉向市值型ETF（0050）。原PO每月投入3萬，詢問是否現在換股適宜，引發網友熱烈討論。部分建議立即轉換，另一些則認為應保留0056

棄正2與台積電（2330）！存股哥靠「00878+0050」二刀流狂賺百萬：這組合真的有料

國泰永續高股息（00878）近日股價強勁上漲至25.3元，存股哥持有210張，累積帳面報酬突破百萬。0050的未來表現值得期待，強調以高股息和市值型雙管齊下的策略，實現穩定增長。

自稱「反指標」進場0050？她喊必跌引暴動 網笑：全市場等你按買鍵

台股多頭氣氛持續，指標型ETF元大台灣50(0050)成為投資人關注焦點。一名網友在Dcard發文自稱「反指標」，預告將進場買進0050，並直言「每次我入場股市必大跌」，引發網友熱烈回應，甚至出現「全

櫃買中心 ETF 焦點新兵專區上線 解鎖 ETF 投資新視野

為提升ETF市場資訊透明度並協助投資人即時掌握新上櫃ETF商品動態，櫃買中心於官網ETF訊息中心全新推出「TPEx 焦點新兵」專區，透過多元內容呈現，協助投資人快速掌握新掛牌ETF特色與市場定位。

台股天花板在哪？他定期投0052憂「三牛一熊將至」挨酸：能預測早是股神

台股近年在AI與半導體題材帶動下持續走高，加權指數逼近4萬點，市場對「高點是否將至」的討論升溫。一名網友在Dcard發文詢問，台股已連續上漲數年，是否將出現「三牛一熊」循環，並擔心高檔風險，掀起網友熱

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。