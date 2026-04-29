散戶月砸3萬！想「清空0056全換0050」網戰翻：4萬點才換是天才？

高股息ETF近年成為不少小資族的標配，不過隨著市值型ETF持續強勢，愈來愈多投資人開始思考是否該「棄高息、轉市值」。有網友就在PTT發文表示，自己目前持有0056，想全數賣掉改買0050，目標是長期投資，每月大約可投入3萬元，詢問「現在換還來得及嗎？」貼文一出，立刻引發熱烈討論。

原PO表示，自己是小小散戶，原本持有元大高股息（0056），近期開始考慮是否應該全部賣出，改投入元大台灣50（0050）；他提到，主要目標是做長期投資，希望透過穩定投入累積資產，目前每個月大約能拿出3萬元投入股市，因此開始猶豫，現在才轉向0050會不會太晚。

由於近年市場對市值型ETF討論熱度持續升高，加上0050在行情強勢時表現亮眼，也讓不少原本持有高股息ETF的投資人開始重新檢視自己的配置策略。

不少網友認為，長期投資最重要的不是進場時點，而是是否願意持續投入，因此支持原PO轉向0050，「啥時換都來得及。」、「最好的時間是昨天跟現在」、「可以，明天剛好開始打折」、「趕快換，去年10月才賣掉所有高股息，只後悔沒早點換」、「可以，20年後會感謝自己」

也有人直言，高股息ETF在多頭市場往往明顯落後市值型商品，「有本業收入又長期投資根本沒必要買高股息」、「高股息就是垃圾」、「2022年跌26% 0050跌34%，雖然空頭跌少一點，但是一旦走多頭，他績效跟屎一樣」、「0056贏一年輸三年，現在投很晚但來得及」。

不過，也有不少人認為，0056其實不必急著全賣，與其一次換股，不如保留原有部位，未來新資金再慢慢投入0050，反而更穩健「0056留著吧，每月3萬就設定扣0050」、「不需要一次全換，可分批轉換」、「把之後0056的配息都拿來買0050，當錢母這樣你買50也會輕鬆一點」、「0056已經是所有高股息裡面最值得買的了，應該是不用換啦」。

也有人提醒，現在台股已處相對高檔，若在高點全面轉倉，心理壓力反而更大「台股歷史最高點，你要確耶！」、「現在才想換喔」、「4萬才換呵」、「高點才換你也是天才」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。