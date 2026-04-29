棄正2與台積電（2330）！存股哥靠「00878+0050」二刀流狂賺百萬：這組合真的有料

＊原文發文時間為4月28日

一個禮拜前國泰永續高股息（00878）才剛破史高收在24.72，過了一個禮拜又突破到25塊以上，今天（4/28）盤中最高25.43最後收在25.3，目前股價強勢之外本季也可能持續升息，00878還是有料啊！！

現在持有210張均價20.27，帳面報酬$1,056,300（24.81%），存了5年多帳面終於突破百萬了，878也是我第二支帳面百萬的標的，接下來我覺得個人第三支帳面百萬的標的應該是0050機率大些。

昨天文章也分享了目前我的0050是8.1張帳面報酬30萬左右，其他高股息部位帳面報酬大概都是十來萬，加上接下來準備集中買元大台灣50（0050），所以我認為下一個百萬報酬的標的應該就是0050了。

從去年中開始組這種高股息+市值型的二刀流打法我覺得還蠻好的呀，有股息現金流也能吃市值型成長性，這個流派可能沒辦法讓你像單壓元大台灣50正2（00631L）、台積電（2330）或相關半導體個股那麼高，但就算是比較均衡型的配置。

主要是我的存股屬性跟策略就不喜歡承受波動較大的個股跟ETF，像我自己過去也持有過00631L跟主動型，最後還是都停利換成高股息跟0050了，我沒聊過、沒持有的不代表不好，就是不太符合我的胃口而已。

所以存股之路上還是找對自己胃口、自己持有起來也特別有信心的就好，那如果真的想嘗試其他標的或產業，我分享一招就是用零股或非主力資金少量持有試試，其他人的想法一點都不重要，你自己持有的感覺最準。

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。