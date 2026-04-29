櫃買中心 ETF 焦點新兵專區上線 解鎖 ETF 投資新視野

為提升ETF市場資訊透明度並協助投資人即時掌握新上櫃ETF商品動態，櫃買中心於官網ETF訊息中心全新推出「TPEx 焦點新兵」專區，透過多元內容呈現，協助投資人快速掌握新掛牌ETF特色與市場定位。

櫃買中心表示，截至4月21日，上櫃ETF計114檔，包含100檔債券ETF及14檔股票ETF與多資產ETF，規模近3兆元，主題類型多元(如ESG、大型權值、主權債等14種主題因子)。隨著ETF市場持續成長，發行商品主題與策略日益多元，投資人對產品資訊之多元性與投資決策參考資訊需求亦同步提升。櫃買中心官網ETF訊息中心「TPEx焦點新兵」專區以解鎖ETF投資新視野為主軸，並規劃「基金經理人怎麼說」單元，透過與發行機構的深度對談，邀請發行機構代表及基金經理人，從專業視角解析產品的發行策略、核心競爭優勢、市場定位、風險控管機制及分享資產配置的觀點，協助投資人掌握市場趨勢，提升對 ETF 市場及產品理解。

櫃買中心提醒，ETF商品仍具市場、利率、信用及匯率等投資風險，「TPEx焦點新兵」專區內容主要在於傳達上櫃ETF產品特色、市場發展觀點與創新策略，並非對ETF之投資買賣邀約或建議。投資人於投資前，仍應詳閱公開說明書並查詢各投信業者官網資訊，審慎評估自身風險承受能力後再行投資。

「TPEx焦點新兵」專區已於2026年4月22日啟用，揭示今年以來新上櫃掛牌ETF之相關訊息。投資人可至證券櫃檯買賣中心「ETF訊息中心」(https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/)的TPEx焦點新兵頁籤，點選各檔ETF代號，即可觀看發行機構及基金經理人對ETF市場及產品所分享之精闢觀點。櫃買中心未來將持續優化ETF訊息中心功能，打造兼具專業性與多元資訊的資訊平台，強化市場溝通與投資人服務，進一步提升我國資本市場整體競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。