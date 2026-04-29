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台股居高思危 採定期定額+均衡配置挑高息 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信ETF研究團隊指出，在追逐成長動能的同時，更應具備居高思危的風險意識。面對高位階的市場環境，單筆填入的心理壓力較大，透過長期紀律性的投入，發揮微笑曲線的攤平效果，是投資不二心法，以國泰永續高股息ETF（00878）追蹤指數試算定期定額投入十年，含息總報酬率可達108.7%，是做為累積退休金的理想投資清單。

國泰投信ETF研究團隊試算，以00878追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數試算，統計2016年3月31日至2026年3月31日長達十年期間，每月最後一個營業日定期定額扣款，而且期間不中斷，含息總報酬率為108.7%。

國泰永續高股息經理人江宇騰指出，00878近一年的波動度僅19.92%，遠低於加權指數的26.09%，更適合風險承受度較低的投資族群，如退休族或小資族；以4月27日台股來看，儘管大盤上漲684.23點，台積電（2330）單日噴發3.66%，市場卻呈現權值股吸金、逾千家個股下跌的失衡態勢。在題材快速轉換的當下，投資人更應透過分散布局市值型與高股息ETF，方能規避單一族群波動，建立更具抗震力的投資組合。

00878月報指出，基金除有45%左右在半導體等AI供應鏈，主軸還有35%的金融巨頭，以及15%傳產和電信等非金電族群。00878經理人江宇騰表示，00878最大優勢就是透過ESG與股利率雙重篩選機制，並排除近一年虧損公司，有望囊括持續配發股息的優質企業，其產業配置較市值型ETF更加均衡；藉由AI作為基金成長動能，也有機會享有金融股和傳產電信股的殖利率，台股即將迎來股東會旺季，在股息活水挹注下，看好後續表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 高股息

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