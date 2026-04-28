台股ETF商品 魅力四射

今年震盪一波接一波，聚焦台股、美股和科技股的主動式策略，更容易受到市場的青睞。根據投信投顧公會統計，今年3月單月主動式台股ETF、主動式台股基金與主動式跨國股票名列淨申購前三名、金額均逾百億元；主動式台股ETF更以550.6億元居冠。

根據彭博統計，過去一個月，美股和台股在科技相關主題驅動下，上漲力道明顯增溫；像是S&P500繳出逾一成漲幅、台股近兩成，費半指數更是有近四成的表現。

法人表示，美伊戰事與通膨疑慮同步降溫，市場看好美國和伊朗可能達成協議，帶動美股四大指數全面走高，台股也在市場信心回溫提振下逐步擺脫之前大幅震盪的壓力，市值躍升為全球第六大。

安聯投信表示，回顧3月份全球市場雖有基本面支撐，但也因中東情勢膠著，牽動油價與通膨壓力，市場出現大幅震盪；不過，靈活應對市場波動的主動式策略顯然受投資人青睞，主動式ETF與基金買氣仍相當熱絡。

以主動式台股基金為例，其規模分前三名均由安聯投信包辦，分別為安聯台灣科技1,413.2億元、安聯台灣大壩580.3億元、安聯台灣智慧449.7億元；安聯台灣科技基金3月單月淨申購達78.7億元、占整體主動式台股基金淨申購金額的60.3%、人氣超高。

看好美國股票與科技股未來前景，包括主動安聯美國科技ETF（00402A）等多檔主動式ETF也磨刀霍霍，看好美國科技產業在人工智慧（AI）、半導體等創新技術的長期成長動能，瞄準美國科技股的多元機會。

展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，從產業結構來看，台灣成長不是憑空而來，不是單純股價上漲，而是有很強的基本面支撐。台灣晶圓代工龍頭仍為技術和產能的關鍵核心，其先進製程晶圓需求預估將持續上升。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。