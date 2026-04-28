快訊

MLB／鄧愷威首局挨長打失2分 太空人0：2落後

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式美股 ETF 有戲 00997A、00988A近一周漲勢亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
美股主要指數近期屢寫新高，市場預期美企第1季可望延續先前的雙位數增長態勢。（法新社）
美股主要指數近期屢寫新高，市場預期美企第1季可望延續先前的雙位數增長態勢。（法新社）

美股主要指數近期屢寫新高，本周包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜等都將公布財報，市場也預期美股企業第1季獲利可望延續先前的雙位數增長態勢，在企業獲利的支持下，美股行情可望延續，投資人也不妨善用主動式美股ETF來掌握。

4月27日S&P500指數與NASDAQ指數收盤雙雙站上新高。法人表示，隨著中東戰事最為恐慌時刻已過，市場目光重新聚焦於企業獲利表現與產業趨勢。

觀察近日主動式海外股票ETF，整體來看以美股為主或是配置著重科技股的產品表現較佳，當中，以主動群益美國增長ETF（00997A）近一周漲4.98%表現最為亮眼，日均量近49,690張交投熱絡；主動統一全球創新ETF以4.74%表現居次，表現同樣不俗。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，隨市場風險偏好回溫、目光重新聚焦於經濟和企業基本面，近期美股企業陸續公布第1季財報，根據Factset統計，在已公布財報的S&P500成分股企業中，84%的企業獲利表現好於預期，也預估第1季S&P500企業整體EPS年增率有望達15.1%，連續六個季度實現雙位數增長，產業來看包括資訊科技、金融、工業等表現亮眼。

吳承恕指出，在企業獲利保有韌性下，有助支持美股表現，主動式美股ETF因具有靈活選股優勢，能因應市況與企業獲利表現及時調整持股，更有助於動態掌握美股行情，投資人不妨多加善用，卡位美股多元產業增長契機。

產業方面，在AI成長趨勢明確下，可留意具稀缺性關鍵零組件，包括記憶體、硬碟、光通訊等等，此外，軟體、電力、航太等相關標的亦可同步關注。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，目前市場對今年S&P 500企業的預估營收仍保持樂觀，但利潤成長可能受戰爭成本影響而持平，後續將觀察其恢復力道。

全球大型雲端服務商今年預估資本支出年增率，已從年初的32%上修至65%，只要AI資本支出持續增加，有望支撐硬體族群走勢。

歷經先前修正後，目前美國、日本、中國的軟體股估值已降至近年來最低水準，投資價值逐步浮現，未來市場重新定價，需看軟體廠商如何將AI普及到企業與客戶端。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 群益 亞馬遜

延伸閱讀

海外股票 ETF 人氣旺 美股商品受寵 單周增近5萬人

10檔台高含積量股ETF規模飆新高、2檔半年大漲七成 00904漲75.9%最佳

以史為鑑 美股指數重大事件後三、六個月漲幅雙位數居多

美股反彈科技股領軍 ETF 誰是領頭羊

相關新聞

主動式美股 ETF 有戲 00997A、00988A近一周漲勢亮眼

美股主要指數近期屢寫新高，本周包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜等都將公布財報，市場也預期美股企業第1季獲利可望延續先前的雙位數增長態勢，在企業獲利的支持下，美股行情可望延續，投資人也不妨善

台股 ETF 十強逆勢揚 00947聚焦IC設計 單日大漲3.6%奪冠

加權指數從3月底的31,722點飆漲至近日歷史高點40,194點，不到一個月大漲逾8,400點，昨（28）日大盤小跌94點，台股ETF十大猛將依然逆勢上攻，其中，包括台新臺灣IC設計（00947）、富

台股ETF商品 魅力四射

今年震盪一波接一波，聚焦台股、美股和科技股的主動式策略，更容易受到市場的青睞。根據投信投顧公會統計，今年3月單月主動式台股ETF、主動式台股基金與主動式跨國股票名列淨申購前三名、金額均逾百億元；主動式

櫃買推 ETF 新兵專區

為提升ETF市場資訊透明度並協助投資人即時掌握新上櫃ETF商品動態，櫃買中心於官網ETF訊息中心推出全新的「TPEx焦點新兵」專區，透過多元內容呈現，協助投資人快速掌握新掛牌ETF產品特色與市場定位。

主動國泰00400A 規模單周新增180億元

主動式ETF已超過20檔，總規模突破新台幣4,800億元，其中於4月初掛牌的主動國泰動能高息（00400A）24日基金規模衝破新台幣180億元，上周規模漲幅近38%，成為投資人參與本輪黃金成長期的重要

強者恆強 MAG7獲利占大盤比重直逼三成

美股科技巨頭近期漲勢猛烈，AI龍頭輝達（NVIDIA）股價再刷歷史新高紀錄，引領美股向上。根據調研機構Factset最新數據估算，以輝達為首的科技七巨頭2026年獲利占標普500比重逼近三成，成為AI

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。