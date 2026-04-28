主動式美股 ETF 有戲 00997A、00988A近一周漲勢亮眼

美股主要指數近期屢寫新高，本周包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜等都將公布財報，市場也預期美股企業第1季獲利可望延續先前的雙位數增長態勢，在企業獲利的支持下，美股行情可望延續，投資人也不妨善用主動式美股ETF來掌握。

4月27日S&P500指數與NASDAQ指數收盤雙雙站上新高。法人表示，隨著中東戰事最為恐慌時刻已過，市場目光重新聚焦於企業獲利表現與產業趨勢。

觀察近日主動式海外股票ETF，整體來看以美股為主或是配置著重科技股的產品表現較佳，當中，以主動群益美國增長ETF（00997A）近一周漲4.98%表現最為亮眼，日均量近49,690張交投熱絡；主動統一全球創新ETF以4.74%表現居次，表現同樣不俗。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，隨市場風險偏好回溫、目光重新聚焦於經濟和企業基本面，近期美股企業陸續公布第1季財報，根據Factset統計，在已公布財報的S&P500成分股企業中，84%的企業獲利表現好於預期，也預估第1季S&P500企業整體EPS年增率有望達15.1%，連續六個季度實現雙位數增長，產業來看包括資訊科技、金融、工業等表現亮眼。

吳承恕指出，在企業獲利保有韌性下，有助支持美股表現，主動式美股ETF因具有靈活選股優勢，能因應市況與企業獲利表現及時調整持股，更有助於動態掌握美股行情，投資人不妨多加善用，卡位美股多元產業增長契機。

產業方面，在AI成長趨勢明確下，可留意具稀缺性關鍵零組件，包括記憶體、硬碟、光通訊等等，此外，軟體、電力、航太等相關標的亦可同步關注。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，目前市場對今年S&P 500企業的預估營收仍保持樂觀，但利潤成長可能受戰爭成本影響而持平，後續將觀察其恢復力道。

全球大型雲端服務商今年預估資本支出年增率，已從年初的32%上修至65%，只要AI資本支出持續增加，有望支撐硬體族群走勢。

歷經先前修正後，目前美國、日本、中國的軟體股估值已降至近年來最低水準，投資價值逐步浮現，未來市場重新定價，需看軟體廠商如何將AI普及到企業與客戶端。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。