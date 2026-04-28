台股 ETF 十強逆勢揚 00947聚焦IC設計 單日大漲3.6%奪冠

加權指數從3月底的31,722點飆漲至近日歷史高點40,194點，不到一個月大漲逾8,400點，昨（28）日大盤小跌94點，台股ETF十大猛將依然逆勢上攻，其中，包括台新臺灣IC設計（00947）、富邦旗艦50（009802）、主動安聯台灣（00993A）等六檔股價創下歷史新高。

昨日盤面以IC設計族群表現最搶眼，強勢領漲大盤，IC設計龍頭聯發科盤中攻漲停，再創2,675元新天價，帶動國內唯一聚焦IC設計的台新臺灣IC設計單日大漲3.6%，漲幅高居台股主被動ETF第一，今年來則大漲逾66%。

台新臺灣IC設計的成分股將當紅IC設計股票直接打包給投資人。台新投信建議，若投資人想參與IC設計產業在AI浪潮中的成長，不妨從ETF開始投資，不僅可以不到4萬元的價格投資IC設計龍頭聯發科，也同步參與信驊、創意及世芯-KY等高價股的投資機會，不怕處置或漲停時買不到相關個股，ETF便利的投資方式也成為近期參與IC設計行情的熱門選擇。

根據安聯台股投資團隊預估，今年台股企業獲利成長逾三成，電子、金融、傳產類股均正向成長，股市結構健康，整體趨勢偏多，實質獲利成長的基本面將為市場震盪提供支撐，遇修正拉回應是累積更多部位的好時機。但隨股市走高，選股難度加大，主動選股才能掌握更多潛力機會。

主動安聯台灣ETF經理人施政廷表示，近期電子與半導體權值股成為攻堅主力，帶動指數大幅反彈；資金明顯回流大型權值族群，支撐大盤快速收復前波跌幅。產業基本面展望正向，在台股下檔有撐及資金輪動下，各個主題都有表現機會，後市仍可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。