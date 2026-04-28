快訊

MLB／鄧愷威首局挨長打失2分 太空人0：2落後

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

聽新聞
0:00 / 0:00

台股 ETF 十強逆勢揚 00947聚焦IC設計 單日大漲3.6%奪冠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

加權指數從3月底的31,722點飆漲至近日歷史高點40,194點，不到一個月大漲逾8,400點，昨（28）日大盤小跌94點，台股ETF十大猛將依然逆勢上攻，其中，包括台新臺灣IC設計（00947）、富邦旗艦50（009802）、主動安聯台灣（00993A）等六檔股價創下歷史新高。

昨日盤面以IC設計族群表現最搶眼，強勢領漲大盤，IC設計龍頭聯發科盤中攻漲停，再創2,675元新天價，帶動國內唯一聚焦IC設計的台新臺灣IC設計單日大漲3.6%，漲幅高居台股主被動ETF第一，今年來則大漲逾66%。

台新臺灣IC設計的成分股將當紅IC設計股票直接打包給投資人。台新投信建議，若投資人想參與IC設計產業在AI浪潮中的成長，不妨從ETF開始投資，不僅可以不到4萬元的價格投資IC設計龍頭聯發科，也同步參與信驊、創意及世芯-KY等高價股的投資機會，不怕處置或漲停時買不到相關個股，ETF便利的投資方式也成為近期參與IC設計行情的熱門選擇。

根據安聯台股投資團隊預估，今年台股企業獲利成長逾三成，電子、金融、傳產類股均正向成長，股市結構健康，整體趨勢偏多，實質獲利成長的基本面將為市場震盪提供支撐，遇修正拉回應是累積更多部位的好時機。但隨股市走高，選股難度加大，主動選股才能掌握更多潛力機會。

主動安聯台灣ETF經理人施政廷表示，近期電子與半導體權值股成為攻堅主力，帶動指數大幅反彈；資金明顯回流大型權值族群，支撐大盤快速收復前波跌幅。產業基本面展望正向，在台股下檔有撐及資金輪動下，各個主題都有表現機會，後市仍可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台新 ETF 台股

延伸閱讀

台股叩3萬8大關！聯發科領軍狂飆 00891、009802、00927「高發量」卡位IC設計大吃補

10檔台高含積量股ETF規模飆新高、2檔半年大漲七成 00904漲75.9%最佳

主動式台股ETF三強鼎立 今年漲幅已逾60%

台股資金大爆發 新一代主動式ETF 00405A成投資人新選擇

相關新聞

主動式美股 ETF 有戲 00997A、00988A近一周漲勢亮眼

美股主要指數近期屢寫新高，本周包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜等都將公布財報，市場也預期美股企業第1季獲利可望延續先前的雙位數增長態勢，在企業獲利的支持下，美股行情可望延續，投資人也不妨善

台股 ETF 十強逆勢揚 00947聚焦IC設計 單日大漲3.6%奪冠

加權指數從3月底的31,722點飆漲至近日歷史高點40,194點，不到一個月大漲逾8,400點，昨（28）日大盤小跌94點，台股ETF十大猛將依然逆勢上攻，其中，包括台新臺灣IC設計（00947）、富

台股ETF商品 魅力四射

今年震盪一波接一波，聚焦台股、美股和科技股的主動式策略，更容易受到市場的青睞。根據投信投顧公會統計，今年3月單月主動式台股ETF、主動式台股基金與主動式跨國股票名列淨申購前三名、金額均逾百億元；主動式

櫃買推 ETF 新兵專區

為提升ETF市場資訊透明度並協助投資人即時掌握新上櫃ETF商品動態，櫃買中心於官網ETF訊息中心推出全新的「TPEx焦點新兵」專區，透過多元內容呈現，協助投資人快速掌握新掛牌ETF產品特色與市場定位。

主動國泰00400A 規模單周新增180億元

主動式ETF已超過20檔，總規模突破新台幣4,800億元，其中於4月初掛牌的主動國泰動能高息（00400A）24日基金規模衝破新台幣180億元，上周規模漲幅近38%，成為投資人參與本輪黃金成長期的重要

強者恆強 MAG7獲利占大盤比重直逼三成

美股科技巨頭近期漲勢猛烈，AI龍頭輝達（NVIDIA）股價再刷歷史新高紀錄，引領美股向上。根據調研機構Factset最新數據估算，以輝達為首的科技七巨頭2026年獲利占標普500比重逼近三成，成為AI

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。