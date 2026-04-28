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主動國泰00400A 規模單周新增180億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

主動式ETF已超過20檔，總規模突破新台幣4,800億元，其中於4月初掛牌的主動國泰動能高息（00400A）24日基金規模衝破新台幣180億元，上周規模漲幅近38%，成為投資人參與本輪黃金成長期的重要選擇。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢指出，當前市場波動度隨著指數水位墊高而加大，在產業快速輪動的環境下，主動管理更有彈性，基金核心策略在於精選產業趨勢佳、競爭力強的企業，透過經理人與投研團隊的專業研判，動態調整持股權重，進而擺脫指數限制，為投資人主動捕捉獲利契機。

統計至4月24日，00400A成分股包含台積電（2330）、台光電（2383）、台達電（2308）、奇鋐（3017）及聯發科（2454）等科技龍頭股，以護國神山台積電為例，其先進製程在AI領域的市占率高度領先，最新財務報告顯示，台積電2026年第1季營收高達359億美元，較2025年同期顯著增長近39%，毛利率更攀升至66.2%的驚人水位，其營運展望與產業地位無疑為台股及相關基金提供強大的價值支撐。

00400A經理人梁恩溢補充，除晶圓代工領域，IC設計大廠聯發科的表現同樣亮眼，聯發科近期在AI ASIC領域大放異彩，市場對於其3奈米與2奈米TPU的量產計畫抱持高度期待，尤其是與Google合作、採用3奈米製程的TPU v8晶片已於今年正式出貨，象徵聯發科在高效能運算與IP設計能力已跨入新里程碑；此外，在車用電子領域，聯發科於2026年北京國際車展發表的Dimensity Auto「主動式AI智慧座艙」解決方案，並預告未來將導入2奈米製程晶片，展現其在「AI定義汽車」時代的技術儲備與戰略眼光。

國泰投信認為，儘管美伊緊張局勢尚未完全平息，但金融市場對地緣政治風險的耐受度已顯著提升，反應逐漸鈍化，本周市場的觀測指標將重新回歸科技巨頭的獲利表現，包括微軟（Microsoft）、Alphabet、Meta及亞馬遜將於美國時間4月29日陸續揭曉財報，蘋果也將於30日接棒，投資界目前高度關注這些科技巨擘在投入龐大資本支出後，AI應用的變現能力與獲利貢獻度。在總體經濟強韌、AI技術革新與資金面充裕等利多因素支持下，投資人可透過00400A鎖定高成長動能且具備配息能力的領頭羊，以靈活調控避開過熱標的、追蹤趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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