他無腦買0050賺90萬⋯酸散戶自以為會選股！網嗆：本金與報酬率才是關鍵

台股多頭行情延續，ETF與個股投資策略之爭再度浮上檯面。一名網友在Dcard發文質疑，多數散戶其實沒有選股與擇時能力，卻仍熱衷操作個股，反而忽略長期投資元大台灣50（0050）等市值型ETF的穩健報酬，引發網友兩派論戰。

0050為追蹤台灣50指數的代表性ETF，成分股以台積電為核心，長期報酬與台股大盤高度連動，過去被視為「被動投資」典型工具，適合不擅選股的投資人透過定期定額參與市場成長。

原PO表示，既然多數人難以預測市場，理應選擇「無腦投資0050」這類長期可獲利的方式，但卻看到不少散戶認為此法過於保守、報酬太慢，轉而頻繁進出個股，最終反而虧損，他分享自己定期投資0050庫存總損益已達90萬元，讓他直言「真的搞不懂」。

不過貼文一出，隨即遭到不少網友反擊。有留言認為投資策略本就多元，「不是只有0050一條路」，強調透過研究基本面、產業趨勢仍有機會在個股中取得更高報酬，甚至有人舉例光通訊、記憶體等族群短期漲幅遠超指數，質疑原PO過於偏激。

另一派則將焦點轉向原PO的投資績效，有人直言「賺90萬不代表什麼」、「本金與報酬率才是關鍵」，認為在牛市中獲利並不罕見，過度放大自身成果反而顯得自滿，也有人批評近期類似「炫耀文」增加，可能是市場過熱訊號。

此外，也有較中立聲音指出，ETF與個股投資各有優缺點，前者勝在穩定與分散風險，後者則具備高報酬潛力，但需承擔更高波動，關鍵仍在於投資人風險承受度與操作能力。

整體而言，此次討論反映市場常見的「被動 vs 主動」投資之爭。在多頭行情下，部分投資人因個股暴漲而信心膨脹，也有人回歸長期穩健策略，兩種思維持續拉鋸，成為散戶投資心態的縮影。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。