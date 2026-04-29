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台股天花板在哪？他定期投0052憂「三牛一熊將至」挨酸：能預測早是股神

聯合新聞網／ 綜合報導
台股逼近4萬點引發Dcard網友擔憂三牛一熊魔咒即將到來，猶豫是否該暫停定期定額0052，多數內行網友則建議無須預測高點，維持紀律持續留在市場才是投資關鍵。圖／鉅亨買基金提供
台股逼近4萬點引發Dcard網友擔憂三牛一熊魔咒即將到來，猶豫是否該暫停定期定額0052，多數內行網友則建議無須預測高點，維持紀律持續留在市場才是投資關鍵。圖／鉅亨買基金提供

台股近年在AI與半導體題材帶動下持續走高，加權指數逼近4萬點，市場對「高點是否將至」的討論升溫。一名網友在Dcard發文詢問，台股已連續上漲數年，是否將出現「三牛一熊」循環，並擔心高檔風險，掀起網友熱議。

台股此波漲勢主要由台積電領軍，受惠AI需求、先進製程優勢與全球資金回流，帶動指數屢創新高。不少投資人透過元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）等市值型ETF參與行情，採取定期定額策略，享受長期成長紅利，但也因漲幅過快，市場開始出現對估值與循環的疑慮。

原PO表示，自己長期定期定額投資0052，認同存股累積財富的理念，但面對市場持續創高，仍不免擔心「不知道哪天會掉下來」，猶豫是否該持續扣款或適度減碼，並詢問台股何時會觸及「天花板」。

對此，多數網友認為「高點無法預測」，直言若能準確判斷轉折，「早就是股神」。也有人指出，市場往往在悲觀情緒消失時才接近高點，顯示投資人情緒本身也是重要指標。此外，不少人強調台灣科技產業基本面強勁，企業營收持續創高，是支撐股市上行的重要原因。

在投資策略上，多數留言仍偏向支持長期持有與定期定額，有人表示「不要一次All in就好」、「持續待在市場更重要」，認為短期震盪難以避免，但拉長時間仍有成長空間。也有網友直言「除非台積電出現結構性問題」，否則不需過度擔憂市場崩跌。

另一方面，也有較保守聲音提醒，市場確實已處高檔區間，需留意資金控管與風險分散，避免過度集中或槓桿操作。整體而言，討論反映投資人在多頭行情末段常見的焦慮，一邊擔心錯過漲勢，一邊又憂心高點反轉，而如何在不確定性中維持紀律，成為關鍵課題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 2330台積電 0050元大台灣50 0052富邦科技 ETF 定期定額 市值型

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