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自稱「反指標」進場0050？她喊必跌引暴動 網笑：全市場等你按買鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台股成長中，網友自稱「反指標」發文預告將進場0050，稱其入場必跌，引發網友熱議及戲謔反應。中央社
台股成長中，網友自稱「反指標」發文預告將進場0050，稱其入場必跌，引發網友熱議及戲謔反應。中央社

台股多頭氣氛持續，指標型ETF元大台灣50（0050）成為投資人關注焦點。一名網友在Dcard發文自稱「反指標」，預告將進場買進0050，並直言「每次我入場股市必大跌」，引發網友熱烈回應，甚至出現「全市場等她進場」的戲謔氛圍。

0050為台灣最具代表性的市值型ETF之一，追蹤台灣50指數，成分股以台積電為最大權重，長期被視為「大盤縮影」，不少投資人採取定期定額或長期持有策略，近年隨著台股上漲，報酬表現亦相當亮眼。

原PO則以幽默口吻表示，自己每次進場都「剛好遇到下跌」，因此特地提前提醒其他投資人「請保重」，貼文迅速吸引大量留言，成為討論焦點。

多數網友以玩笑方式回應，紛紛表示要「等她進場再買」、「跟在後面操作」，甚至有人模仿官方語氣發布「公告」，稱應等其進場後再進行交易，推測「明日可能上午漲、下午跌」，形成一種集體戲謔的市場情緒。也有網友喊話，希望原PO轉而進場台積電，替市場「製造買點」。

另一方面，也有部分留言回歸投資本質，指出0050本就是長期投資標的，「跌了就加碼」才是常見策略，認為短期漲跌無須過度在意。亦有人分享自身從低價持有至今已累積不錯報酬，但也坦言漲勢過快反而讓加碼成本提高。

整體而言，該貼文雖以玩笑為主，但也反映散戶常見的「反指標心態」與進場焦慮。在市場高檔震盪之際，投資人一方面期待拉回布局機會，另一方面又擔心錯過行情，形成矛盾心理，也讓類似話題持續引發共鳴。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

反指標 台股 0050元大台灣50 2330台積電 定期定額

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