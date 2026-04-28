不能怪有人說買0050不如買台積電（2330）？雨果：台股現在就是台積電的樣子

＊原文發文時間為4月24日

台股現在就是活成台積電的樣子了，不能怪有人說買元大台灣50（0050）不如買台積電（2330）。

即使如此，以數十年的長期投資來說，我還是不建議持有單一個股，0050的分散與汰換機制還是比較合適的。

但如果你只是想追近幾年的台積電紅利，與其研究哪一檔ETF的台積電佔比比較高，不如就直接買台積電吧。

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