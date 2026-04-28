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不能怪有人說買0050不如買台積電（2330）？雨果：台股現在就是台積電的樣子
＊原文發文時間為4月24日
「不能怪有人說買0050不如買台積電」
台股現在就是活成台積電的樣子了，不能怪有人說買元大台灣50（0050）不如買台積電（2330）。
即使如此，以數十年的長期投資來說，我還是不建議持有單一個股，0050的分散與汰換機制還是比較合適的。
但如果你只是想追近幾年的台積電紅利，與其研究哪一檔ETF的台積電佔比比較高，不如就直接買台積電吧。
◎感謝 雨果的投資理財生活觀 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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