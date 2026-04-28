00981A單周狂吸17萬股民！績效會說話「3大推力」…權證小哥：人多留意多殺多

＊原文發文時間為4月25日

如果你這幾天有在關心台股市場，絕對很難忽視這股彷彿黑洞般的資金狂潮！打開看盤軟體，主動統一台股增長（00981A）的走勢圖畫出了一道極為漂亮的右上角弧線。

而比股價更令人咋舌的，是它背後那堪稱「猛獸級」的籌碼湧入速度。根據最新數據，00981A 在短短一個星期內，激增了約17萬名投資人（其中也包含了散戶代表【國泰敦南】），單周持有人數暴增高達 34%！

這不僅僅是個數字，這代表著在短短五個交易日內，有數百億的資金帶著極高的熱情與期待，瘋狂湧入這檔標的。

為什麼這麼熱？三大推力造就資金狂潮

這波「00981A現象」絕非偶然，而是天時地利人和的結果：

1.績效會說話 走勢即是最好的行銷

從線圖上可以明顯看到，00981A 近期的均線呈現完美的發散多頭排列，股價屢創新高（目前已來到28.06元的高位）。在台股震盪之際，這種「強者恆強」的姿態，自然成為市場資金最青睞的衝浪區。

有別於傳統被動追蹤指數的ETF，主動型ETF賦予了經理人更多選股與操作的彈性。在目前的市場氛圍下，投資人顯然非常買單這種「追求超越大盤」的策略，願意將資金交給專業團隊去主動出擊，捕捉台股的成長動能。

3.極致的 FOMO（錯失恐懼症）效應

當一檔標的單周能增加17萬戶，這意味著「你身邊的人都在買」。無論是財經節目、網路論壇還是婆媽群組，討論度絕對是呈現指數型爆發。這種「再不上車就來不及」的市場情緒，正是推升持有人數暴增的最強催化劑。

狂熱之餘的冷靜思考：投資人該注意什麼？

「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅。」這是華爾街的百年名言。面對00981A如此滾燙的行情，我們在參與盛宴的同時，也必須保持一分清醒：

留意乖離率過高

短線急漲雖然迷人，但也意味著價格可能已經大幅偏離均線。追高的投資人必須衡量自身的風險承受度，切忌將身家全押在單一高點。

人多的地方注意安全

單周暴增34%的散戶籌碼，意味著籌碼結構正在發生劇烈變化。未來若市場出現回檔，這些短線湧入的浮額是否會引發「多殺多」的連鎖反應，是需要密切觀察的指標。

回歸投資初衷

買入主動型ETF，看重的是團隊的長期選股邏輯與操盤能力，而非單純的短線動能。設定好自己的停利停損點，才不會在市場的狂熱中迷失方向。

結語

00981A 單周增加17萬戶的壯舉，無疑為2026年的台股寫下了驚嘆號的一頁。這證明了只要有好的績效與題材，市場永遠不缺資金。

對於已經在車上的投資人，這無疑是一段美好的旅程；而對於還在觀望的朋友，與其焦慮地盲目開槓桿追高，不如冷靜觀察籌碼沉澱後的下一次機會。

畢竟，這行情真的很熱，但在熱鍋上跳舞，總得先確認自己穿對了鞋子。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。