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買VT看別人抱0050大賺好焦慮？理財館長「相對剝奪感」：這招解救FOMO

聯合新聞網／ 理財館長
存VT卻眼紅0050大漲的FOMO情緒，理財館長點破這只是比較心態帶來的相對剝奪感，建議投資人若心癢難耐可適當配置約25%台股來滿足本土偏好。記者余承翰／攝影
存VT卻眼紅0050大漲的FOMO情緒，理財館長點破這只是比較心態帶來的相對剝奪感，建議投資人若心癢難耐可適當配置約25%台股來滿足本土偏好。記者余承翰／攝影

「我要不要也開始買元大台灣50（0050）啊？最近脆上面感覺大家都賺好多喔！」女友昨天問我。

她從五年前開始定期定額VT，累積的報酬率不錯，但偏偏台股的報酬更驚人，導致她最近看著投資0050、台積電的人賺成這樣，自己都心癢難耐了！

我曾經在Ig上面提到：「有一種窮，是你當你知道鄰居賺的比你還多的時候，比較心態帶來的相對剝奪感。」

如果你一個月賺10萬，身邊的人月收不超過5萬，那麼你會覺得自己很成功。

但如果你身邊的人月收都是30萬以上，估計你會覺得月賺10萬根本沒什麼，甚至還會開始懷疑自己的能力。

就連Joeman在滑社群平台的時候都會感到焦慮，覺得怎麼大家都那麼成功？更何況是一般人呢？永遠都能找到更優秀的人來讓自己焦慮。

所以縱使投資VT這幾年的表現已經優於歷史平均了，但因為比不上近年幾乎是世界最強的台股，女友還是出現了小小的FOMO情緒。

這該怎麼辦呢？

我自己的選擇是，維持既有全世界的配置，身為台灣人，台股強我與有榮焉，但我也知道不可能未來每一年都這樣，所以我一樣把大部分的資金都擺在VT。

但如果看到身邊的人買台股賺得太爽，你真的忍不住怎麼辦？那就買吧！

我以前就說過了，適當配置台股（25%左右）減少匯率風險的同時，也滿足本土偏好。

至少身邊那群只投資台股的人在大賺錢的時候，可以減少自己的剝奪感，畢竟投資就是要讓生活過得更好，心癢難耐？就從配置的角度也加入一些，只要是抱持著資產配置的角度，之後不要後悔想賣，那我覺得非常合理。

有趣的是...遙想五年前，美國表現很好，很多人跑去投資美股，沒想到五年後懶得開美股戶頭的反而賺更多，這就是難以預測的市場，誰說美國最強，他的股價表現就一定最好呢？

◎感謝 理財館長 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

VT 0050元大台灣50 ETF 指數化投資 台股 市值型 美股

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