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買盤不停歇！台股觸及4萬點 台股ETF轉為淨流入

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
近期台股及台股ETF概況。資料來源：CMoney 統計至4/27。高瑜君／製表
近期台股及台股ETF概況。資料來源：CMoney 統計至4/27。高瑜君／製表

台積電（2330）登高一呼，台股盤中觸及4萬點大關，散戶指標的ETF持續偏多，整體台股ETF 27日轉為淨申購。28日台積電讓出表現空間，聯發科（2454）、台達電（2308）等接棒領漲，其餘類股輪動下，台股盤中再戰4萬點大關，一度衝上40,101點。

上周五整體台股ETF為淨流出，淨贖回約64億元，顯示有部分資金高檔停利、棄守高股息ETF轉往成長型ETF也持續發生中，不過，昨日在主動式高人氣ETF申購熱以及台股高檔的操作策略性ETF雙帶動下，雖然淨贖回檔數多於淨申購檔數，但整體轉為淨流入約148億元，這也是4月21日後再度有單日超過百億元的資金流。

以個別標的來看，熱門的有主動統一台股增長淨申購約193億元、元大台灣50正2（00631L）約23億元、主動復華未來50（00991A）約19億元、元大台灣50反1（00632R）約11億元、主動群益科技創新（00992A）約6億元、主動國泰動能高息（00400A）約5億元。

在整體資金淨流入、淨值走揚帶動下，整體台股ETF規模再度改寫歷史新高，攀升至5.45兆元。以規模逾千億元的ETF來看，元大台灣50（0050）首次站上1.7兆元，再度創高，此外還有富邦台50（006208）的3,979.85億元、主動統一台股增長（00981A）的2,321.48億元、富邦科技（0052）的1,356.89億元、元大台灣50正2的1,179.68億元、國泰台灣科技龍頭（00881）的1,104.19億元、凱基台灣TOP 50（009816）的1,049.7億元。

針對近期國際政治局勢，國泰投信認為，儘管美伊緊張局勢尚未完全平息，但金融市場對地緣政治風險的耐受度已顯著提升，反應逐漸鈍化，本周市場的觀測指標將重新回歸科技巨頭的獲利表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 聯發科 台達電

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