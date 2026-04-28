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台積電帶飛0050！存股哥帳面狂賺31萬…靠「股息再投入+質押」目標存滿15張

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股突破4萬點歷史新高，存股哥開心分享持有8.1張0050獲利飆破7成。記者林俊良／攝影
台股突破4萬點歷史新高，存股哥開心分享持有8.1張0050獲利飆破7成。記者林俊良／攝影

＊原文發文時間為4月27日

今天4/27是見證歷史的一天，台股盤中最高40194點，台積電（2330）近期大漲，也讓含積量高跟市值型ETF都有不錯的漲幅，目前也照計劃繼續存市值型，今天買了100股元大台灣50（0050），希望台積電繼續帶飛，感恩的心。

目前持有8.1張0050，成本均價54.62，帳面$310,878（70.27%），存0050近一年首次突破30萬帳面報酬+70%報酬率，自己的希望是今年存到12-15張之間，我是覺得應該滿有機會的。

到年底還有50-60萬股息可以買，股息再投入的部分保底應該可以再買5-6張，之後就要看看券商什麼時候放寬質押額度，如果放寬的話看看可不可以再買個2-3張，今年的作戰計劃大概就這樣了。

現在的人生節奏還不錯，今年預計90萬股息，持有0050也讓我間接參與台積電的大漲，這三年也吃到黃金暴漲的盛宴，報酬率跟績效沒像眾家高手那麼好看，不過每個人的人生軌跡本來就不同，以我的能力有目前的狀態已心滿意足。

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 台積電

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