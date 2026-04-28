這基金多元配置雙 ETF 成長引擎 布局台股與全球主題

在AI技術快速演進、全球資本持續向科技與結構性成長題材集中的趨勢下，股市指數雖屢創新高，但市場分歧與波動仍難以避免。面對高檔震盪的投資環境，瀚亞投信指出，與其單押單一市場或題材，不如透過具備成長引擎的多元配置策略，兼顧趨勢參與與風險控管，才能在不確定中穩健前行。

瀚亞環球增長ETF組合基金將於5月4日啟動募集，其透過兩大成長引擎的配置設計，為投資組合引入長期動能來源。第一個引擎為台股與主動式 ETF；第二個引擎則聚焦全球趨勢型主題式 ETF，透過東西市場雙軸布局，在 AI 世代掌握結構性成長機會。

基金經理人陳姿瑾分析，台股近年表現優於多數成熟市場，背後動能來自於台灣在半導體、AI 伺服器與高效能運算供應鏈中的關鍵地位。隨著全球雲端服務商與科技巨頭持續加碼 AI 資本支出，相關需求已由上游晶片製造，逐步延伸至系統整合與應用層面，使台灣產業鏈具備高度不可取代性。在此背景下，投資組合中適度提高台股比重，有助於強化成長潛力。

值得注意的是，該基金除配置台股 ETF 外，也納入主動式 ETF 作為策略工具，透過經理人主動選股與調節機制，因應產業輪動與市場快速變化，在行情震盪時尋求超額報酬來源，進一步提升整體配置彈性。

第二個成長引擎則著眼於全球趨勢型主題式 ETF。陳姿瑾表示，當前全球經濟成長雖呈放緩態勢，但 AI、雲端、機器人與自動化、量子科技、能源轉型等長期結構性題材，仍持續吸引資本投入。特別是在政策支持與企業資本支出延續的情況下，相關產業已不再只是短期題材，而是逐漸轉化為具體的獲利來源。

透過主題式 ETF布局，投資人可跨區域參與美國與其他成熟市場的新科技創新，同時掌握產業應用逐步擴散所帶來的成長紅利。瀚亞投信強調，該類 ETF 並非追逐單一概念，而是聚焦於具備長期成長趨勢、且產業基礎逐漸成熟的主題，藉此提升投資組合的成長品質。

瀚亞投信表示，在高評價但成長仍具支撐的市場環境中，單一市場配置風險明顯提高。瀚亞投信透過台股與主動式 ETF及全球趨勢型主題式 ETF兩大成長引擎，搭配多元資產配置架構，期望協助投資人在波動環境中，兼顧參與成長與風險控管，打造更具韌性的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。