這檔 ETF 報酬率衝前 「布局上市櫃、嚴選中小盤」策略迎戰輪動新局

台股進入資金輪動新局，主動式ETF憑藉選股成為盤面焦點。兆豐台灣豐收ETF（00996A）近期表現剽悍，展現出強大的「Alpha」超額報酬創造力。

台股進入資金浪潮推升期，指數上攻空間充滿想像。儘管國際地緣政治引發市場短線波動，但只要大局不惡化，整體盤勢依然維持偏多操作的基調。在權值股領漲、中小型股接棒快速輪動中，聯發科（2454）展現強大吸金動能，領軍電子權值股衝鋒。

面對近期指數由大型權值股發動的急攻行情，00996A 展現穩健底氣。透過嚴選台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）等指標性龍頭企業，確保在資金湧向權值股時，能緊跟大盤增值的腳步。

兆豐投信表示，00996A 始終堅守「Alpha + Beta（嚴選權值+中小型成長）」的選股哲學。相較於近期市場才開始大談「Alpha（超額報酬）」，00996A 從掛牌之初便定調雙軌並進。00996A持股中，包括：台積電、聯發科、台光電、奇鋐（3017）、南電（8046）、金像電（2368）、勤誠（8210）、日月光投控（3711）、臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）與達發等11檔股，共同建構00996A績效基石。

「好的主動式 ETF，要在市場變革之前就做好佈局。」基金經理人王仲良表示，00996A 透過量化輔助模型，嚴選電子股比重高達86.8%，這讓它在AI浪潮趨勢中極具優勢。不同於部分產品可能受限於舊有框架，00996A將選股池擴大至上市前150大與上櫃前50大企業，這種全方位的獵股策略，正是其能持續挖掘出別人沒發現的驚人超額報酬關鍵。

4月24日00996A 位居主動式 ETF 前三強的表現，再次證明其「嚴選權值穩大盤、量化選股抓黑馬」的戰術正確。面對接下來大小型股齊揚、資金快速輪動的新常態，這檔兼具防禦底氣與攻擊火力的靈活利器，是投資人在建構核心資產配置時，值得納入考量的理想選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。