00403A用800億新資金幫00991A抬轎？太天真…信這套邏輯請直接買0050
近期台股市場熱度爆表，統一投信即將發行的統一台股升級50（00403A）狂吸逾800億資金，成為市場焦點。
選股池高度重疊引發資金抬轎聯想
伴隨這波龐大資金潮，投資圈內開始流傳一種觀點，認為00403A的巨額建倉將直接帶動選股邏輯相似的主動復華未來50（00991A），形成後發者幫先行者抬轎的效應。
然而從客觀的投資實務來看，這樣的推論可能把主動式基金的運作想得太過簡單。
會有這種聯想，主要是因為這兩檔商品都將台股市值前50大企業列為核心，並從中大型股中尋找成長黑馬。
經理人具備自由裁量權不會盲目接盤
但必須釐清的是，主動式ETF的最大優勢就在於經理人的自由裁量權。
00403A的操盤團隊完全可以依照當下的市場估值與產業前景，在上市櫃前200大的廣闊股池中靈活挑選標的。
若00991A手上的持股已經處於價格高檔，00403A的經理人基於績效考量大可避開這些擁擠的標的，另尋尚未發動的優質潛力股，市場上並不存在被動跟單或必須接盤的硬性規則。
如果我們換個角度，真的順著「選股池重疊就能享受資金紅利」的邏輯來推演，其實會得出一個截然不同的結論...
反向推演抬轎論0050反成最大贏家
既然無論是00403A、00991A，還是市場上其他熱門的台股主動型基金，為了穩固根基都必須將重兵佈署在台股市值前50大的龍頭企業上，那麼這股龐大的資金活水，最終灌注的核心其實就是整體大盤的權值股。
若單純想享受全市場資金匯聚的抬轎效應，直接布局完全涵蓋這50檔標的的元大台灣50（0050），反而才是最純粹、最能全面接收各大基金買盤的大贏家。
回歸投資本質看清主被動ETF核心價值
面對這波新基金募集熱潮，投資人與其將心力放在猜測誰幫誰抬轎的資金博弈上，不如回歸探討商品的真實本質。
主動式ETF的核心價值，在於經理人面對極端盤勢的應變能力與汰弱留強的精準眼光；而被動式的0050則是穩健跟隨整體市場的擴張。釐清自身的投資目標，選擇真正符合自己邏輯的理財工具，才是長期立足台股的不二法門。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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