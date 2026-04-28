00878、00919、0056...大盤4萬點還能無腦存？杉本點「3檔都偏貴」：高點別衝動ALL IN

隨著台股大盤站穩高點，許多投資人面臨「帳面好看卻不敢進場」的矛盾。財經YouTuber杉本近日於頻道發布最新評析，針對全台人氣最高的三檔高股息ETF「元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）」進行深度對比。

杉本指出，雖然三者可組成完美的「月月配」組合，但在2026年高價環境下，投資人應從單純追求配息，轉向關注「填息能力」與「合理價區間」。

填息能力大比拼：0056效率最高、00919波動較大

杉本強調，配息只是把數字發出去，真正決定報酬的是價格能否填回來。

根據近五次數據顯示，0056平均填息天數僅約35.6天，修復能力最為穩定；00878則以104天居中，雖曾受景氣影響拉長天數，變整體仍屬穩健；而00919平均填息需123天，且曾出現超過300天的案例。

杉本提醒，配息越高不代表填息越快，00919因採取高配息策略，市場需要更長時間消化除息缺口，投資人需承擔較長的修復期。

續航力與二代健保：00919暫無扣費限制

針對退休族最擔心的配息穩定度，杉本精算後發現，0056可分配收益達3.733元，預期2026年第3季起仍能穩定配發；00919則擁有0.96元，足以支撐至下一季。

在二代健保扣費部分，杉本分析00919第一季配息100%來自財產交易所得，因此暫無扣稅張數限制。

相較之下，00878若持有超過125張、0056超過74張，則較大機率會被扣取健保費，投資人可據此進行資金配比管控。

波動韌性：00878展現極佳抗跌防禦力

在股價穩定度方面，杉本透過2026年2月至4月的回測曲線發現，00878回測幅度大多控制在-3%到-8%之間，修復速度最快，展現強大的防禦屬性。

0056回測區間則在-5%到-13%，表現中規中矩。00919則因對市場變動敏感度高，回測一度擴大至-19%。

杉本總結，00878偏向防禦，0056走均衡路線，而00919則是報酬與波動並存，「看的不是跌多少，而是投資人能不能撐得住」。

月領萬元目標：組合殖利率達9.08%

若以每月領取1萬元被動收入為目標，杉本建議可同時配置13張00919、24張00878與10張0056，總投資金額約132.1萬元。

然而他也示警，目前三檔標的股價均高於合理價（00919為21.6元、00878為21元、0056為37.5元）。

在2026年的多頭行情中，投資人應留有餘力，避免在大幅溢價時一次性「ALL IN」，才能在下一次市場回檔時具備加碼的彈性。

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