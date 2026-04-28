快訊

儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊朗擬1招送油到中國

摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

聽新聞
0:00 / 0:00

00878、00919、0056...大盤4萬點還能無腦存？杉本點「3檔都偏貴」：高點別衝動ALL IN

聯合新聞網／ 杉本來了
高股息ETF若無法順利填息，僅是資產的左手換右手。數據顯示，0056以平均35.6天的填息速度大幅領先00878的104天與00919的123天。記者余承翰／攝影
高股息ETF若無法順利填息，僅是資產的左手換右手。數據顯示，0056以平均35.6天的填息速度大幅領先00878的104天與00919的123天。記者余承翰／攝影

隨著台股大盤站穩高點，許多投資人面臨「帳面好看卻不敢進場」的矛盾。財經YouTuber杉本近日於頻道發布最新評析，針對全台人氣最高的三檔高股息ETF「元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）」進行深度對比。

杉本指出，雖然三者可組成完美的「月月配」組合，但在2026年高價環境下，投資人應從單純追求配息，轉向關注「填息能力」與「合理價區間」。

填息能力大比拼：0056效率最高、00919波動較大

杉本強調，配息只是把數字發出去，真正決定報酬的是價格能否填回來。

根據近五次數據顯示，0056平均填息天數僅約35.6天，修復能力最為穩定；00878則以104天居中，雖曾受景氣影響拉長天數，變整體仍屬穩健；而00919平均填息需123天，且曾出現超過300天的案例。

杉本提醒，配息越高不代表填息越快，00919因採取高配息策略，市場需要更長時間消化除息缺口，投資人需承擔較長的修復期。

續航力與二代健保：00919暫無扣費限制

針對退休族最擔心的配息穩定度，杉本精算後發現，0056可分配收益達3.733元，預期2026年第3季起仍能穩定配發；00919則擁有0.96元，足以支撐至下一季。

在二代健保扣費部分，杉本分析00919第一季配息100%來自財產交易所得，因此暫無扣稅張數限制。

相較之下，00878若持有超過125張、0056超過74張，則較大機率會被扣取健保費，投資人可據此進行資金配比管控。

波動韌性：00878展現極佳抗跌防禦力

在股價穩定度方面，杉本透過2026年2月至4月的回測曲線發現，00878回測幅度大多控制在-3%到-8%之間，修復速度最快，展現強大的防禦屬性。

0056回測區間則在-5%到-13%，表現中規中矩。00919則因對市場變動敏感度高，回測一度擴大至-19%。

杉本總結，00878偏向防禦，0056走均衡路線，而00919則是報酬與波動並存，「看的不是跌多少，而是投資人能不能撐得住」。

月領萬元目標：組合殖利率達9.08%

若以每月領取1萬元被動收入為目標，杉本建議可同時配置13張00919、24張00878與10張0056，總投資金額約132.1萬元。

然而他也示警，目前三檔標的股價均高於合理價（00919為21.6元、00878為21元、0056為37.5元）。

在2026年的多頭行情中，投資人應留有餘力，避免在大幅溢價時一次性「ALL IN」，才能在下一次市場回檔時具備加碼的彈性。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 配息 填息

延伸閱讀

外資大升這六檔指標股目標價 尤其這兩檔升超過一倍

4萬點穩了？台積電鉅額交易洩漏天機 今日收2,265元竟只是「樓地板」

台股上四萬點、但上市櫃下跌竟超過1,400家 這族群最慘

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

相關新聞

買VT看別人抱0050大賺好焦慮？理財館長「相對剝奪感」：這招解救FOMO

女友因投資VT報酬不如台股而焦慮，面對周遭人賺錢感到相對剝奪感。理財館長建議維持全球配置，適度投入台股減少焦慮，讓投資更符合生活需求。

台積電帶飛0050！存股哥帳面狂賺31萬…靠「股息再投入+質押」目標存滿15張

台股今日創下歷史高點40194點，其中台積電大幅上漲助力，存股投資人槓桿存股哥報告，其持有的元大台灣50（0050）報酬率已突破70%。他計劃在年底將持股增至12-15張，並預計獲得90萬的股息回報。

主動式ETF績效完勝該All in？他質疑「贏大盤機率更高」被打臉：只看到贏的那幾檔

主動式ETF近期表現亮眼，引發投資人重新思考資產配置。一名PTT網友發文指出，從報酬率來看，主動式ETF與部分基金明顯優於0050等市值型產品，質疑「全丟主動式不是更容易贏大盤嗎？」貼文引發熱烈討論，焦點集中在績效比較盲點與投資邏輯。

00878、00919、0056...大盤4萬點還能無腦存？杉本點「3檔都偏貴」：高點別衝動ALL IN

隨著台股大盤站穩高點，許多投資人面臨「帳面好看卻不敢進場」的矛盾。財經YouTuber杉本近日於頻道發布最新評析，針對全台人氣最高的三檔高股息ETF「元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）」進行深度對比。 杉本指出，雖然三者可組成完美的「月月配」組合，但在2026年高價環境下，投資人應從單純追求配息，轉向關注「填息能力」與「合理價區間」。

00403A用800億新資金幫00991A抬轎？太天真…信這套邏輯請直接買0050

台股市場熱度持續攀升，統一投信發行的統一台股升級50（00403A）吸引逾800億資金。市場傳言認為，這將帶動主動復華未來50（00991A）的表現，但專家指出主動ETF經理人會靈活選股，真正享受資金紅利的應是全市場覆蓋的元大台灣50（0050）。

00403A狂吸800億空降主動是ETF規模亞軍！「動力哥」操盤選股邏輯大解密

統一投信即將掛牌的00403A在募集階段吸金超過800億，成為國內第二大主動式ETF。由「動力哥」張哲瑋操盤，00403A採用市值前200大企業選股策略，期望挖掘潛力黑馬。投資人在台股高檔時期應謹慎觀察後再決定進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。