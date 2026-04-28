快訊

半導體風雲／要跟台積赴美？聽供應鏈最坦率的真心話

北市商旅竄火51人倉皇逃生 竟是6旬翁「房內抽煙」釀禍...犯後逃逸被逮

川普不滿意伊朗提先開荷莫茲 紐時爆料白宮分歧恐再鎖海峽2個月

聽新聞
0:00 / 0:00

00403A狂吸800億空降主動是ETF規模亞軍！「動力哥」操盤選股邏輯大解密

聯合新聞網／ 綜合報導
統一台股升級50（00403A）以800億規模空降主動式ETF亞軍，主打前50大核心搭配前200大黑馬的選股邏輯。記者許正宏／攝影
統一台股升級50（00403A）以800億規模空降主動式ETF亞軍，主打前50大核心搭配前200大黑馬的選股邏輯。記者許正宏／攝影

近期台股市場焦點全被一檔即將掛牌的新星佔據。由統一投信發行的統一台股升級50（00403A）預計在5月12日正式問世，挾著同門巨無霸統一台股增長（00981A）規模突破2000億的強大氣場，00403A在募集階段就狂吸超過800億資金，直接空降國內第二大主動式ETF的寶座。

這檔備受矚目的新秀究竟具備什麼樣的選股能耐，讓大批投資人願意掏錢買單？

動力哥張哲瑋操盤短期爆發力亮眼

買進主動式商品，靈魂人物絕對是背後的操盤手。

00403A由素有「動力哥」稱號的張哲瑋出任經理人，攤開他目前操盤的統一大滿貫與統一台灣動力基金成績單，近三個月與六個月的報酬率分別繳出23.42%與23.86%以上的佳績，短期爆發力甚至超越了由陳釧瑤掌舵的統一奔騰基金。

雖然若將時間拉長至三年或五年，整體表現略遜於陳釧瑤，但張哲瑋精準捕捉產業短中期成長動能的實力，早已在市場上建立起極佳口碑。

鎖定上市櫃前200大挖掘潛力黑馬

深入拆解00403A的選股機制，它採取的是市值核心搭配動能升級的雙軌戰略。

基金會以台股上市櫃市值前50大企業作為穩健底蘊，並規定單一持股最高上限為30%以鎖定優質大型股。更關鍵的在於其增強配置邏輯，團隊會從市值第51至200大的中大型股中，優先網羅營收成長強勁且財務體質佳的潛力黑馬，同時嚴格剔除財報不如預期的弱勢股。

透過每年3、6、9、12月的定時調整與每日監測，確保整體至少六成資金鎖定在上市櫃前200大的優質標的，同時保留去挖掘如光聖、上詮等前50大以外飆股的彈性。

對比00991A與00985A選股池範圍更廣

若攤開目前市面上的同質性商品來對比，00403A的架構與主動復華未來50（00991A）以及主動野村台灣50（00985A）有著異曲同工之妙。這三檔皆企圖在大型權值股的基礎上，利用中型股的爆發力來超車大盤。

不過在選股池的定義上仍有細微差異，00985A純粹鎖定「上市」前150大；而00403A與00991A則是將範圍擴及至「上市櫃」，差別在於00991A的選股池侷限在前150大尋找龍頭接班人，00403A則是進一步將雷達網擴張至前200大，選股空間相對更廣。

台股逼近4萬點高檔進場建議先停看聽

儘管10元的親民發行價加上明星經理人的光環十分誘人，但回歸當前的市場現實，台股大盤正處於逼近4萬點的歷史相對高檔，櫃買指數同樣位居高位震盪。

在這樣的大環境下進場建倉，無疑是經理人選股功力與抗震能力的最大考驗。

對於有意佈局00403A的投資人來說，不妨在正式掛牌後先冷靜觀察，檢視團隊在資金配置上的節奏與應對高檔風險的靈活度，再決定是否將其納入核心資產之中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A統一台股升級50 ETF 00985A野村臺灣增強50 00991A動復華未來50 00981A主動統一台股增長

延伸閱讀

0050瘋狂加碼月投16萬！他喊「大盤我來撐」網讚信仰滿點穩穩賺

00981A為何沒跟漲？他怒「收高管理費卻失靈」反被嗆：贏三個月輸一天就崩潰

台股全零股制度掀論戰！投資人吵翻：接軌國際還是徒增成本？

00878、0056、00919開啟升息循環！知美揭「5月配息及格線」：這檔能達0.46元才算超乎預期

相關新聞

00403A狂吸800億空降主動是ETF規模亞軍！「動力哥」操盤選股邏輯大解密

統一投信即將掛牌的00403A在募集階段吸金超過800億，成為國內第二大主動式ETF。由「動力哥」張哲瑋操盤，00403A採用市值前200大企業選股策略，期望挖掘潛力黑馬。投資人在台股高檔時期應謹慎觀察後再決定進場。

主動ETF打敗0050？他陷兩難「該選哪邊」 網點關鍵：短期贏不代表長期贏

主動式ETF近年表現亮眼，與傳統被動式ETF之爭再度成為投資人關注焦點。一名網友在Dcard發文表示，觀察到主動式ETF近期績效普遍優於0050等市值型產品，但同時又有研究指出長期多數主動基金仍落後大盤，讓他陷入選擇困難，貼文引發熱烈討論。

0050瘋狂加碼月投16萬！他喊「大盤我來撐」網讚信仰滿點穩穩賺

台股多頭氣氛濃厚，不少投資人選擇長期布局大盤ETF。一名PTT網友發文表示，持續加碼0050，目前已投入21張，並規劃未來20年長期持有，同時每月定期定額投入16萬元，強調「跌也沒關係，繼續買」，貼文引發網友討論其投資信念與資產配置策略。

買美股不如重壓MAG7？科技七巨頭獲利飆升…009815純度高達70％成焦點

美股科技巨頭MAG7獲利成長迅猛，預計2026年貢獻將達標普500獲利的28.1%。法人建議尋求高比重MAG7美股ETF，專注AI長期成長。009815作為核心投資工具，持股集中度達70%。

00981A為何沒跟漲？他怒「收高管理費卻失靈」反被嗆：贏三個月輸一天就崩潰

台股強勢上攻，但部分主動式ETF表現未同步，引發投資人關注。一名網友在Dcard發文詢問，00981A當天表現疲弱，質疑「經管費收這麼多是否操作失誤」，掀起熱議。討論焦點集中在主動式ETF運作邏輯、成分股影響及投資人期待落差。

台股指數狂飆 成交量前十大 ETF 占七名 這檔勇奪人氣王

台股指數狂飆，成交值也連日突破兆元，昨（27）日再衝高至1.24兆元，為史上第二大，散戶透過ETF進場卡位貢獻良多。台股昨日成交量前十名中，高達七檔都是ETF，主動式ETF占三檔，主動統一台股增長ETF（00981A）成交量更是突破百萬張，達112.5萬張，勇奪人氣王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。