00403A狂吸800億空降主動是ETF規模亞軍！「動力哥」操盤選股邏輯大解密

近期台股市場焦點全被一檔即將掛牌的新星佔據。由統一投信發行的統一台股升級50（00403A）預計在5月12日正式問世，挾著同門巨無霸統一台股增長（00981A）規模突破2000億的強大氣場，00403A在募集階段就狂吸超過800億資金，直接空降國內第二大主動式ETF的寶座。

這檔備受矚目的新秀究竟具備什麼樣的選股能耐，讓大批投資人願意掏錢買單？

動力哥張哲瑋操盤短期爆發力亮眼

買進主動式商品，靈魂人物絕對是背後的操盤手。

00403A由素有「動力哥」稱號的張哲瑋出任經理人，攤開他目前操盤的統一大滿貫與統一台灣動力基金成績單，近三個月與六個月的報酬率分別繳出23.42%與23.86%以上的佳績，短期爆發力甚至超越了由陳釧瑤掌舵的統一奔騰基金。

雖然若將時間拉長至三年或五年，整體表現略遜於陳釧瑤，但張哲瑋精準捕捉產業短中期成長動能的實力，早已在市場上建立起極佳口碑。

鎖定上市櫃前200大挖掘潛力黑馬

深入拆解00403A的選股機制，它採取的是市值核心搭配動能升級的雙軌戰略。

基金會以台股上市櫃市值前50大企業作為穩健底蘊，並規定單一持股最高上限為30%以鎖定優質大型股。更關鍵的在於其增強配置邏輯，團隊會從市值第51至200大的中大型股中，優先網羅營收成長強勁且財務體質佳的潛力黑馬，同時嚴格剔除財報不如預期的弱勢股。

透過每年3、6、9、12月的定時調整與每日監測，確保整體至少六成資金鎖定在上市櫃前200大的優質標的，同時保留去挖掘如光聖、上詮等前50大以外飆股的彈性。

對比00991A與00985A選股池範圍更廣

若攤開目前市面上的同質性商品來對比，00403A的架構與主動復華未來50（00991A）以及主動野村台灣50（00985A）有著異曲同工之妙。這三檔皆企圖在大型權值股的基礎上，利用中型股的爆發力來超車大盤。

不過在選股池的定義上仍有細微差異，00985A純粹鎖定「上市」前150大；而00403A與00991A則是將範圍擴及至「上市櫃」，差別在於00991A的選股池侷限在前150大尋找龍頭接班人，00403A則是進一步將雷達網擴張至前200大，選股空間相對更廣。

台股逼近4萬點高檔進場建議先停看聽

儘管10元的親民發行價加上明星經理人的光環十分誘人，但回歸當前的市場現實，台股大盤正處於逼近4萬點的歷史相對高檔，櫃買指數同樣位居高位震盪。

在這樣的大環境下進場建倉，無疑是經理人選股功力與抗震能力的最大考驗。

對於有意佈局00403A的投資人來說，不妨在正式掛牌後先冷靜觀察，檢視團隊在資金配置上的節奏與應對高檔風險的靈活度，再決定是否將其納入核心資產之中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。