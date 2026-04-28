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買美股不如重壓MAG7？科技七巨頭獲利飆升…009815純度高達70％成焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
受惠AI浪潮與輝達股價創高帶動，科技七巨頭（MAG7）預估2026年獲利佔標普500比重將逼近3成，專家建議投資人可透過持股純度高達70%的009815，掌握美股強者恆強的長線成長契機。記者余承翰／攝影
受惠AI浪潮與輝達股價創高帶動，科技七巨頭（MAG7）預估2026年獲利佔標普500比重將逼近3成，專家建議投資人可透過持股純度高達70%的009815，掌握美股強者恆強的長線成長契機。記者余承翰／攝影

美股科技巨頭近期漲勢猛烈，AI龍頭輝達（Nvidia）股價再刷歷史新高紀錄，引領美股向上。根據調研機構Factset最新數據估算，以輝達為首的科技七巨頭（MAG7） 2026年獲利佔標普500比重逼近3成，成為AI浪潮下美股最重要的獲利引擎。

法人建議，掌握AI長線成長趨勢，投資人可優先選擇高比重MAG7美股ETF

展望2026年，根據調研機構Factset預估，標普500整體獲利成長率預計為15.9%，MAG7獲利成長率則為26.7%，成長動能明顯優於大盤平均水準。

AI浪潮下的高獲利成長動能，更讓MAG7對於美股獲利貢獻度逐年攀升。根據Factset數值推算，2022年時MAG7的獲利合計僅占標普500總獲利的16.5%，隨AI趨勢發展和擴張，預估至2026年MAG7獲利佔比大盤，比重將進一步拉升至28.1%。

大華美國MAG7+（009815）經理人薛竣友表示，數據凸顯美股獲利來源正高度集中於MAG7，市場結構趨向「強者恆強」態勢。

當前AI基礎建設需求仍在快速擴張，以輝達為首的MAG7在資本和技術雙方面都皆是最具競爭優勢的企業，隨MAG7在AI領域大規模的資本支出，持續擴大競爭優勢，更有望提升未來獲利成長和利潤率表現。

009815持股集中於MAG7，比重高達70%，正是參與AI成長最簡單且高效的核心投資工具。

MAG7獲利佔S&P500比重創新高

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815大華美國MAG7+ ETF 輝達 美股 標普

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