台股 ETF 受益人周增28.1萬人創高 主動式人氣旺

根據集保戶股權分散4月20日最新統計資料顯示， 86檔台股ETF受益人數上周增加281,693人，總人數來到14,438,765人再度創下歷史新高，統計今年來增加人數突破200萬人增加了2,265,275人。台股ETF受益人在上周包括主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）及元大台灣50正2（00631L）等23檔同創高，受益人數周增前十名中有七檔主動式台股ETF上榜最多人氣最旺。

群益投信台股ETF研究團隊指出，台股頻創新高下，在操作策略上，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取拉回偏多操作與分批布局的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。台股ETF波動相對個股小，特別是主動式台股ETF靈活操作特性，可因應大盤高檔震盪攻守兼備。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，展望台股後市，在AI算力基建的剛性需求與先進製程產能滿載的雙引擎驅動下，台股長線多頭的底層邏輯依然堅實。惟考量大盤在觸及歷史新高之際，伴隨1.4兆元的歷史天量與近1,700點的極端震幅，凸顯市場在評價高檔區間已進入劇烈的籌碼換手與估值壓力測試階段。預期加權指數短線將打破先前的單邊上行慣性，轉向高波動的寬幅震盪與板塊間的快速輪動格局。AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB/CCL、電源等具實質EPS支撐的產業仍是後續主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。