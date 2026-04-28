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野村00935更換八檔成分股 半導體權重再升、布局次世代通訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村臺灣新科技50換股前後產業權重變化與新增成分股一覽。(資料來源：臺灣證券交易所、野村投信官網)
野村臺灣新科技50換股前後產業權重變化與新增成分股一覽。(資料來源：臺灣證券交易所、野村投信官網)

野村臺灣新科技50（00935）2026年4月21日完成最新一輪指數定期審核，野村臺灣新科技50追蹤的臺灣創新科技50指數再次展現緊扣產業脈動與科技趨勢的設計精神。這次調整在維持整體產業架構穩健的前提下，透過成分股的精準更迭，進一步強化對半導體核心與次世代通訊領域的布局，呼應台灣科技產業在全球AI浪潮中的關鍵地位。

野村投信投資策略部副總樓克望分析表示，從產業結構觀察，這次換股雖維持權重變動於溫和區間，但方向相當明確。其中，電子－半導體類股權重由57.4%小幅提升至58.7%，再次突顯半導體在AI、高效能運算與先進製程需求持續擴張下，仍是支撐台灣科技產業成長的核心引擎；電子－通信網路權重同步上調，反映指數持續看好高速傳輸、資料中心與低軌衛星等長期趨勢，而對動能相對趨緩的產業比重則適度調整，體現汰弱擇強、與時俱進的編制精神。

樓克望檢視這次新增成分股，發現指數明確押注AI關鍵供應鏈與中長期趨勢。新納入企業多集中於ASIC設計、先進製程相關矽智財、記憶體，以及AI光通訊等領域，且近三年平均研發費用率明顯高於被剔除個股，顯示指數編制邏輯並非僅追逐短線題材，而是持續納入具備技術護城河與研發能量的企業。相對地，被刪除的成分股多數在近期研發投入或成長動能上轉弱，透過定期汰換，有助於指數維持長期競爭力。臺灣創新科技50指數專注於創新科技菁英、並透過持續優化投資組合，驗證「高研發投入可轉化為企業長期競爭力」的投資邏輯。

野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，AI 已由題材期正式邁入商用與擴產並進的成長階段。近期美國科技巨頭持續上修 AI 資本支出規模，雲端服務供應商加速擴建資料中心，而台灣AI供應鏈在先進製程、記憶體、光通訊、電源管理與高階封裝等環節，訂單能見度仍維持高檔。

林怡君指出，AI 應用即便仍在探索最佳商業模式，但算力、資料中心與能源需求已高度確定，關鍵零組件與產能仍呈現結構性供不應求，使具技術門檻與產業地位的企業成為資金優先布局的對象，也加速市場內部的汰弱留強。

林怡君表示，這次指數調整正是在這樣的產業背景下進行，透過精準換股，持續深化半導體與次世代通訊兩大核心布局，確保投資組合緊扣 AI 長期成長主軸。她指出，台灣在全球 AI 生態系中具備先天供應鏈優勢，只要 AI 資本支出維持在高檔運行，相關產業的結構性成長動能仍相當明確。

林怡君展望後市，在AI 商用加速落地與科技硬體全面升級的長期趨勢下，00935聚焦的AI類股，包括先進製程與矽智財、記憶體、化合物半導體與電源管理等半導體族群，以及受惠高速傳輸、低軌衛星與資料中心建設的通信網路類股，搭配AI PC與邊緣運算帶動的電腦及週邊設備升級循環，將有助於指數在多變的市場環境中，持續掌握 AI 主升段的成長機會，同時透過定期檢視與汰弱留強，兼顧動能延續與投資品質。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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