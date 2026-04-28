台股指數狂飆 成交量前十大 ETF 占七名 這檔勇奪人氣王

在AI需求強勁驅動科技股領漲下，美股近日頻創新高，帶動海外股票ETF投資熱度延續。根據集保中心最新數據，整體海外股票ETF受益人數再創新高，周增5.3萬人，來到206.4萬人。其中以美股ETF人數增加最多，周增4.9萬人，總人數突破百萬人，達102.4萬人。

2026-04-27 23:33