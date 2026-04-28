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台股指數狂飆 成交量前十大 ETF 占七名 這檔勇奪人氣王
台股指數狂飆，成交值也連日突破兆元，昨（27）日再衝高至1.24兆元，為史上第二大，散戶透過ETF進場卡位貢獻良多。台股昨日成交量前十名中，高達七檔都是ETF，主動式ETF占三檔，主動統一台股增長ETF（00981A）成交量更是突破百萬張，達112.5萬張，勇奪人氣王。
統計27日成交量前十名，依序為主動統一台股增長、元大台灣50正2、凱基台灣TOP50、華邦電、主動群益科技創新、群創、元大台灣50反1、中信數據及電力、主動復華未來50、友達。當中多達七檔都是ETF，且霸榜前三名，而其中六檔是台股ETF，三檔是主動式ETF。可見投資人對台股的信心不只反映在融資餘額續增，也直接加持在台股ETF。
法人分析，台積電條款將為權值股引入更多資金，有利元大台灣50等ETF。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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