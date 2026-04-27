海外股票 ETF 人氣旺 美股商品受寵 單周增近5萬人

在AI需求強勁驅動科技股領漲下，美股近日頻創新高，帶動海外股票ETF投資熱度延續。根據集保中心最新數據，整體海外股票ETF受益人數再創新高，周增5.3萬人，來到206.4萬人。其中以美股ETF人數增加最多，周增4.9萬人，總人數突破百萬人，達102.4萬人。

隨掛牌的美股ETF檔數增加，類型包括主動式、市值型、產業型等，吸引投資人青睞。以近一周美股ETF人數增加狀況來看，主要由新掛牌的兩檔新兵中信數據及電力（009819）、元大納斯達克精選ETF貢獻最多。

另外主動美股ETF也獲青睞，近一周主動群益美國增長ETF受益人數也增加了4,999人，僅次於兩檔新兵。且近一周股價上漲5.9%，表現更勝同期S&P500指數與NASDAQ指數。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，隨美伊雙方停火，市場情緒回穩，投資焦點重新回歸總經基本面。近期美股企業陸續公布財報，根據Factset統計，已公布財報的S&P500成分股企業，近84%獲利表現優於預期，並預估整體獲利有望連續六季呈現雙位數增長，在整體經濟與企業獲利表現保有韌性下，有助支撐美股表現。

在產業方面，現階段AI仍是市場聚焦重點，可關注關鍵零組件、硬體類股等表現。

台新彭博美國成長指數基金研究團隊表示，AI投資成為企業經營的核心議題，愈來愈多企業在財報會議提及AI。雲端及大型科技公司持續提高資本支出，預估今年達約6,670億美元，年增62%，AI投資進入加速階段。

觀察美國科技巨頭近五年企業盈餘穩健成長，且增速高於股價表現，顯示股價上漲具基本面支撐。

其中，大型科技業者營收成長，加上健康的資產負債表，並在AI投資的長期趨勢中占有領導地位。

根據統計，過去十年，美國成長股累計報酬顯著優於大盤及價值股，特別是在近年AI及科技創新驅動下，資金進一步集中於具備競爭優勢與規模效應的龍頭企業，使成長股領先幅度進一步擴大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。