台股商品夯 主動式最熱

根據集保戶股權分散4月20日最新統計資料顯示， 86檔台股ETF受益人數上周增加281,693人，總人數來到14,438,765人再度創下歷史新高，統計今年來增加人數2,265,275人，突破200萬人。

觀察單檔台股ETF受益人變化，包括主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長、元大台灣50正2等23檔同創高，整體來看，受益人周增前十名中有七檔主動式台股ETF上榜，人氣最旺。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，展望台股後市，在AI算力基建的剛性需求與先進製程產能滿載的雙引擎驅動下，台股長線多頭的底層邏輯依然堅實。惟考量大盤在觸及歷史新高之際，伴隨1.4兆元的歷史天量與近1,700點的極端震幅，凸顯市場在評價高檔區間，已進入劇烈的籌碼換手與估值壓力測試階段。

陳朝政表示，預期加權指數短線上將打破先前的單邊上行慣性，轉向高波動的寬幅震盪與板塊間的快速輪動格局。AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB/CCL、電源等具實質EPS支撐的產業仍是後續主軸。

主動國泰動能高息ETF經理人梁恩溢分析，面對市場位處高檔震盪區間，主動國泰動能高息ETF透過投研團隊結合不同的研究方法，包括從全球總經趨勢分析挑選合適的市場，並持續深挖找尋合適的產業投資，以及從公司基本面判斷企業發展潛力，挖掘個股價值；加上由投研團隊對各類市場、企業的資金流觀察，及早判斷修正時機，能夠有條理地做出判斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。